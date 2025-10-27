Gaming Copilot accusé d’espionner les joueurs pour l’IA : Microsoft répond à la polémique

Le nouvel assistant d’intelligence artificielle pour joueurs, Gaming Copilot de Microsoft, est au cœur d’une polémique sur la confidentialité. Des utilisateurs l’accusent de prendre des captures d’écran de leurs parties sans consentement pour entraîner ses modèles d’IA, forçant l’entreprise à apporter des clarifications sur son fonctionnement.

Des captures d’écran de Gaming Copilot pour le contexte

La controverse a éclaté sur le forum ResetEra, où un utilisateur a remarqué, après analyse de son trafic réseau, que Gaming Copilot envoyait des captures d’écran vers les serveurs de Microsoft. Face à l’indignation, un porte-parole de l’entreprise a pris la parole pour expliquer la situation.

Selon Microsoft, les captures d’écran sont bien une réalité, mais leur usage est spécifique. La société déclare :

Lorsque vous utilisez activement Gaming Copilot dans la barre de jeu, celui-ci peut utiliser des captures d’écran de votre gameplay pour mieux comprendre ce qui se passe dans votre jeu et vous fournir des réponses plus utiles. Ces captures d’écran ne sont pas utilisées pour entraîner des modèles d’IA, et Gaming Copilot est une fonctionnalité optionnelle qui n’a accès au gameplay que lorsque vous jouez à un jeu et que vous l’utilisez activement. Par ailleurs, Gaming Copilot peut utiliser ses conversations textuelles ou vocales avec les joueurs pour aider à entraîner et améliorer l’IA. Les joueurs peuvent ajuster les paramètres de confidentialité de Gaming Copilot en se rendant dans « Paramètres » dans la barre de jeu, puis dans « Paramètres de confidentialité ».

La collecte des conversations reste optionnelle

Microsoft distingue les captures d’écran des autres données. L’entreprise confirme en effet que les conversations textuelles ou vocales avec l’assistant peuvent, elles, servir à entraîner et améliorer l’IA. Elle précise toutefois qu’il s’agit d’une option que les joueurs peuvent désactiver à tout moment dans les paramètres de confidentialité de la Game Bar.

Malgré ces explications, la méfiance persiste, d’autant que la seule façon de se débarrasser de Gaming Copilot est de désinstaller complètement la Game Bar, privant ainsi les joueurs de nombreuses autres fonctionnalités utiles. Ce choix radical illustre le malaise croissant des utilisateurs face à l’intégration massive de l’IA dans les produits du quotidien, surtout lorsque la confidentialité est en jeu.