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KultureGeek Science Débris spatiaux : l’horloge CRASH alerte sur le risque croissant de collision entre satellites
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Débris spatiaux : l’horloge CRASH alerte sur le risque croissant de collision entre satellites

3 min.
13 Juil. 2026 • 11:15
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L’orbite terrestre basse devient un espace de plus en plus encombré. Pour mesurer cette tension, des chercheurs ont conçu un indicateur baptisé CRASH Clock, qui estime le temps nécessaire avant qu’une collision dangereuse ne survienne si tous les satellites perdaient soudainement leur capacité de manœuvre et de contrôle d’orientation. En 2018, avant l’essor massif des mégaconstellations, cette valeur atteignait 164 jours. Au mois de mai 2026, elle est tombée à seulement 2,5 jours.

Les mégaconstellations réduisent la marge de sécurité

Le problème ne vient pas seulement du nombre de satellites, mais de leur densité dans certaines zones orbitales. Starlink concentre déjà plus de 10 000 satellites, auxquels s’ajoutent environ 5 000 autres engins actifs et des dizaines de milliers de débris suivis depuis le sol. À cela s’ajoute une menace plus difficile à gérer : plus d’un million de fragments trop petits pour être catalogués, mais assez rapides pour endommager ou détruire un satellite.

gravity2

Image tirée du film Gravity

Un débris de la taille d’un palet de hockey lancé à près de 10 km/s peut libérer une énergie considérable. En cas d’impact, un satellite peut se fragmenter et produire un nuage de débris, augmentant mécaniquement le risque pour les engins voisins.

Une dépendance extrême aux manœuvres d’évitement

Les satellites évitent aujourd’hui les collisions grâce à des corrections permanentes. La constellation Starlink effectuerait une manœuvre environ toutes les deux minutes, avec près de 300 000 évitements en 2025. Mais une tempête solaire majeure, une cyberattaque ou une mise à jour logicielle défaillante pourrait perturber cette mécanique.

Crash Clock

Un avertissement, pas une prédiction d’effondrement

La CRASH Clock n’a pas été conçu pour annoncer l’arrivée imminente du syndrome de Kessler – scénario de réactions en chaine de collisions de satellites imaginé en 1978 par le consultant de la NASA Donald J. Kessler – mais montre tout de même que l’orbite basse offre de moins en moins de temps pour corriger une erreur systémique.

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