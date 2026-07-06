Netflix : les grandes séries perdent souvent une partie importante de leur public dès la saison 2

Netflix reste de loin le leader mondial du streaming, mais la plateforme semble confrontée à une difficulté persistante : transformer le « touchdown » de la première saison en un succès durable les saisons suivantes. Plusieurs séries très populaires au lancement enregistrent ainsi une baisse sensible de leur audience lorsqu’elles reviennent avec de nouveaux épisodes, y compris des productions populaires comme One Piece, The Night Agent, Beef ou Avatar: The Last Airbender.

Des retours moins suivis malgré des débuts très forts

D’après les chiffres de visionnage publiés par Netflix et analysés par Bloomberg, la deuxième saison de One Piece aurait ainsi perdu plus de 30 % de son audience par rapport au lancement de la première. Le recul serait encore plus marqué pour Beef, tandis que The Night Agent aurait vu son public diminuer d’environ moitié entre ses deux premières saisons.

Le phénomène ne concerne pas uniquement les séries les moins connues. Avatar: The Last Airbender, l’un des programmes les plus regardés de Netflix en 2024, aurait lui aussi connu une chute importante dès sa première semaine de retour. Ces comparaisons doivent néanmoins être interprétées avec prudence : le nombre d’épisodes, la durée entre deux saisons et la concurrence d’autres séries au moment de la sortie peuvent fortement influencer les résultats.

Le modèle du binge-watching en question

La stratégie de mise en ligne intégrale peut fragiliser la durée de vie médiatique d’une série. Là où une diffusion hebdomadaire entretient discussions, recommandations et attente, Netflix concentre l’essentiel de l’attention sur quelques jours. Une série peut ainsi devenir un immense succès ponctuel sans forcément créer un attachement suffisant pour fidéliser son audience sur plusieurs années.

Netflix cherche à mieux comprendre la fidélité de ses abonnés

La plateforme étudierait ces évolutions afin d’identifier les raisons de cette érosion. Le défi est majeur : dans un catalogue très dense, conserver les abonnés passe moins par le simple lancement de nouveautés que par la capacité à installer de véritables franchises capables de fidéliser le spectateur sur la durée.