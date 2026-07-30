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Incendies en Gironde : SFR offre à son tour 200 Go aux abonnés

2 min.
30 Juil. 2026 • 15:24
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Après Orange et Bouygues Telecom, c’est SFR qui décide de faire un geste aux abonnés touchés par les incendies en Gironde en leur offrant 200 Go d’Internet. Cela concerne également les clients avec un forfait RED by SFR.

SFR Logo

200 Go offerts par SFR

C’est par le biais d’un message sur les réseaux sociaux que l’opérateur au logo rouge a fait son annonce. On peut lire :

SFR se mobilise pour ses clients touchés par les incendies.

Les clients mobiles situés dans les zones concernées bénéficient de 200 Go offerts, valables 30 jours en France métropolitaine, sans aucune démarche à effectuer.

Comme l’indique le message, les abonnés concernés n’ont rien à faire de particulier. Ils peuvent profiter dès maintenant des 200 Go supplémentaires. SFR ne précise pas si les abonnés vont recevoir un message pour les informer. Pour sa part, Orange avait justement annoncé qu’il allait prévenir ses propres clients.

L’intérêt d’avoir des Go supplémentaires pour Internet est de pouvoir continuer à communiquer avec ses proches afin de prendre des nouvelles, partager des photos, des vidéos ou de passer des appels vidéo. Cela permet aussi de passer le temps pour regarder des films et séries sur les plateformes de streaming ou des vidéos sur des services comme YouTube. De quoi penser à autre chose en cette période difficile.

Pour sa part, Free Mobile reste le seul opérateur à n’avoir fait aucun geste particulier aux abonnés. Il est toutefois bon de noter qu’il a déployé une station mobile provisoire de forte capacité afin d’aider les personnes évacuées au Parc des Expos de Bordeaux à rester connectées avec leurs proches.

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