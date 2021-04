La première Ferrari tout-électrique débarquera en 2025

Le PDG par intérim de Ferrari, John Elkann, a annoncé lors de l’assemblée générale annuelle que le constructeur automobile dévoilerait sa première Ferrari entièrement électrique en 2025. Dans sa déclaration aux investisseurs, Elkann a déclaré que l’entreprise continuera à exécuter sa stratégie d’électrification de manière très discipliné.

Le nouveau PDG de Ferrari continuera-t-il le projet ?

Pour information, Ferrari a déjà conçu des voitures avec des groupes motopropulseurs hybrides. Comme Elkann l’explique, « en tirant partie de notre savoir-faire de la course automobile, nous avons créé la merveilleuse réalisation technique et l’expérience de conduite que sont la SF90 Stradale et la SF90 Spider, nos voitures hybrides. Elles s’inscrivent dans la plus pure tradition Ferrari tant en style qu’en performances ».

Reste à voir si ce projet de John Elkann tiendra toujours malgré la confirmation d’un nouveau PDG par l’entreprise. Mais pour l’instant, le PDG par intérim se déclare très enthousiaste et affirme la présentation d’une première Ferrari entièrement électrique en 2025. Il avance même : «Vous pouvez être sûr que ce sera tout ce dont vous rêvez que les ingénieurs et les concepteurs de Maranello peuvent imaginer pour un tel jalon de notre histoire. Nous voyons cette décennie passionnante d’accélération du changement comme ouvrant encore plus de façons de repousser à de nouveaux niveaux les limites de l’excellence et de la passion dans tout ce que nous faisons».