TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech Google perd son dernier recours contre l’UE : l’amende de 4,1 milliards d’euros pour Android est confirmée
Business Tech

Google perd son dernier recours contre l’UE : l’amende de 4,1 milliards d’euros pour Android est confirmée

3 min.
2 Juil. 2026 • 12:55
0

La longue bataille judiciaire entre Google et Bruxelles touche à son terme. La Cour de justice de l’Union européenne a rejeté le dernier recours déposé par Google et Alphabet dans le dossier Android, maintenant ainsi une sanction de 4,125 milliards d’euros. Cette décision clôt près de huit années de procédure autour des accords conclus par le groupe avec les fabricants de smartphones.

Les contrats Android au cœur de la condamnation

En 2018, la Commission européenne avait reproché à Google d’avoir utilisé la position dominante d’Android pour consolider celle de son moteur de recherche. Les constructeurs souhaitant préinstaller le Play Store devaient également proposer Google Search et Chrome, tandis que certaines clauses limitaient l’usage de versions alternatives d’Android.

Google Logo Batiment

La sanction initiale atteignait 4,34 milliards d’euros. Elle avait été légèrement réduite par le Tribunal de l’Union européenne en 2022, à 4,125 milliards d’euros, sans remettre en cause l’essentiel du raisonnement de Bruxelles. La juridiction suprême européenne confirme désormais que les conditions de préinstallation prévues par les accords Android ont bien produit des effets anticoncurrentiels.

Google défend toujours un Android ouvert

Dans une réaction transmise après l’arrêt, Google estime que la décision ne reconnaît pas ses efforts pour conserver un système « ouvert, interopérable et gratuit ». Le groupe rappelle également avoir modifié ses accords commerciaux dès 2018 afin de se conformer aux exigences européennes.

Cette affaire reste toutefois emblématique de l’approche adoptée par l’Union européenne face aux grandes plateformes. Android est gratuit pour les constructeurs, mais l’accès aux services Google a longtemps constitué un levier stratégique majeur pour garantir la visibilité du moteur de recherche et du navigateur Chrome sur les appareils mobiles.

De nouvelles procédures encore en cours sous le DMA

Cette victoire juridique ne met pas fin aux tensions entre Google et Bruxelles. La Commission européenne examine toujours plusieurs pratiques du groupe au regard du Digital Markets Act, notamment la mise en avant de ses propres services dans les résultats de recherche et les règles appliquées aux développeurs sur le Play Store. L’amende Android est donc définitivement actée, mais le bras de fer réglementaire est loin d’être terminé.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Moteur Recherche Google Logo Business

L’Europe inflige 3 milliards d’euros d’amende à Google pour la publicité en ligne

Google Logo Loupe Business

Antitrust : une plateforme de publicité en ligne attaque Google en justice et réclame des milliards de dollars

Android 16 Logo Business

Google accepte un accord amiable de 135 millions de dollars après une plainte pour collecte illégale de données Android

Google Chrome Logo Icone Hors-Sujet

Google évite la vente de Chrome et Android, il n’y a pas démantélement

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Model-3-Standard-Hero-Desktop-EMEA

Tesla dépasse les attentes avec 480 126 livraisons au deuxième trimestre 2026

2 Juil. 2026 • 15:34
0 Business

Le retour en grâce est spectaculaire : Tesla signe un net rebond commercial au deuxième trimestre 2026. Le constructeur américain a...

Google Logo

Publicité en ligne : Google est condamné à verser plus de 860 000 euros à un éditeur de site français

2 Juil. 2026 • 14:10
0 Internet

Le Tribunal des activités économiques de Paris a condamné Google à verser plus de 868 000 euros à Gibmedia pour la...

Elon Musk

Elon Musk dément préparer un appareil IA signé SpaceX

2 Juil. 2026 • 11:25
1 Matériel

Un mystérieux appareil dopé à l’intelligence artificielle aurait-il été présenté à des...

Xbox Series X et Manette

Project Helix, la prochaine Xbox, n’aurait pas de lecteur de disque

2 Juil. 2026 • 10:08
1 Jeux vidéo

La prochaine génération de consoles semble s’orienter vers un abandon complet du lecteur de disque chez Sony comme chez Microsoft....

Drapeau Pirate

Sites fermés et arrestations : la police s’attaque au piratage de films/séries

2 Juil. 2026 • 9:00
2 Internet

Le warez français connaît un chamboulement important, avec la police qui a opéré à plusieurs arrestations et des sites...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Le pass Navigo annuel est disponible sur Android et arrive d’ici septembre sur iPhone

Le pass Navigo annuel est disponible sur Android et arrive d’ici septembre sur iPhone

2 Jul. 2026 • 15:18

image de l'article Apple Watch : un brevet pour des capteurs de santé toujours plus compacts et précis

Apple Watch : un brevet pour des capteurs de santé toujours plus compacts et précis

2 Jul. 2026 • 13:25

image de l'article Un chèque de 10 dollars signé par Steve Jobs en 1976 proposé aux enchères

Un chèque de 10 dollars signé par Steve Jobs en 1976 proposé aux enchères

2 Jul. 2026 • 12:05

image de l'article Apple et Epic Games demandent un report des échéances avant l’examen par la Cour suprême

Apple et Epic Games demandent un report des échéances avant l’examen par la Cour suprême

2 Jul. 2026 • 10:40

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site