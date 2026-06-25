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Play Store : Google met fin à la commission de 30 % pour les applications Android

3 min.
25 Juin. 2026 • 9:41
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Google va autoriser les paiements externes sur le Play Store pour les applications Android, mettre fin à sa commission de 30 % et accepter les boutiques d’applications alternatives après sa défaite judiciaire face à Epic Games. Les nouvelles règles entreront en vigueur dès le 30 juin aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l’Espace économique européen, avant une extension mondiale jusqu’en septembre 2027.

Google Play Store Icone Logo

Ce revirement marque une rupture majeure dans l’économie d’Android. Les développeurs pourront désormais utiliser des solutions de facturation tierces et intégrer des liens redirigeant vers leurs propres sites pour finaliser des achats, là où Google imposait jusque-là son système maison dans les applications.

Google Play Store : nouvelles commissions et paiements alternatifs

La nouvelle grille tarifaire redessine en profondeur les rapports entre Google et les développeurs. La commission de base tombe à 10 % sur le premier million de dollars de revenus annuels, puis passe à 20 % sur les nouvelles installations et à 25 % sur les installations existantes, hors abonnements à renouvellement automatique, au-delà de ce seuil. C’est donc la fin de la commission à 30 %.

Google applique aussi une commission de 20 % sur les liens sortants pour les applications générant plus d’un million de dollars. Si un développeur choisit malgré tout de conserver le système de facturation de Google dans son application Android, un surcoût additionnel de 5 % s’ajoutera. En parallèle, les programmes Games Level Up et Apps Experience proposeront des commissions réduites de 10 % à 20 % à partir de septembre 2026.

Cette nouvelle architecture ne se limite pas au paiement. Google devra aussi accepter des boutiques d’applications alternatives, conséquence directe de l’accord conclu avec Epic Games. L’entreprise pose ainsi les bases d’un Play Store moins verrouillé, où la distribution et la monétisation des applications Android ne passeront plus exclusivement par son propre canal.

Après les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Espace économique européen le 30 juin 2026, Google prévoit une extension au Japon, à l’Australie et à la Corée du Sud d’ici fin 2026, puis au reste du monde en septembre 2027.

Apple se retrouve plus isolé que jamais

Ce changement réglementaire et commercial trouve son origine dans le procès antitrust intenté par Epic Games, qui a conduit à la condamnation de Google pour pratiques monopolistiques. En acceptant une stratégie unifiée d’ouverture du Play Store, Google prend le contre-pied d’Apple qui continue de défendre l’App Store à travers un assemblage de restrictions et d’ajustements imposés pays par pays.

Le contraste place désormais Apple sous une pression accrue. Si Google accepte à la fois les paiements hors application, la baisse des commissions et l’arrivée de magasins concurrents, l’App Store sur iOS apparaît plus que jamais comme la dernière grande forteresse fermée du secteur mobile.

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