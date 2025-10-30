TENDANCES
Après l’Europe, Google ouvre son Play Store aux États-Unis

30 Oct. 2025 • 9:35
1

Sous la pression d’une décision de justice issue de sa bataille juridique avec Epic Games, Google est contraint de modifier en profondeur les règles de son Play Store aux États-Unis. Depuis le 29 octobre 2025, les développeurs peuvent enfin utiliser et promouvoir des systèmes de paiement alternatifs pour les applications Android, mettant fin à un contrôle strict qui était au cœur du litige.

Google Play Store

Les développeurs libérés des contraintes de paiement de Google

Jusqu’à présent, les règles de Google interdisaient aux développeurs d’applications de mentionner ou de créer des liens vers des options de paiement externes. Cette politique, qui forçait l’utilisation exclusive du système de facturation de Google, est désormais levée par une injonction du tribunal. Les développeurs pourront non seulement informer les utilisateurs de l’existence de tarifs plus avantageux en dehors du Play Store, mais aussi les y diriger via des liens. Ils auront la liberté de traiter les transactions via leurs propres systèmes, par carte bancaire, PayPal ou un autre système.

Pour les utilisateurs américains, cette ouverture forcée pourrait se traduire par des prix plus bas sur les applications et les abonnements. Cependant, Google insiste sur le fait que « la confiance et la sécurité des utilisateurs restent au centre de ce que nous faisons » et que la société continuera d’appliquer ses principes de sécurité.

Il est important de noter que ce changement est actuellement limité géographiquement aux États-Unis et se veut potentiellement temporaire, l’injonction étant en vigueur jusqu’au 1er novembre 2027. Google a également indiqué qu’il partagerait prochainement plus de détails sur les exigences du programme pour garantir la sécurité de l’écosystème.

Scénario similaire en Europe

Il y a déjà eu un cas similaire cet été en Europe. Google a proposé des modifications pour répondre aux préoccupations des régulateurs européens et éviter de futures amendes. Les nouvelles mesures, applicables dans 30 pays européens, permettent aux applications de rediriger les utilisateurs vers des sites externes pour effectuer des achats, contournant ainsi le système de paiement du Play Store. Cette décision répond à une critique de l’UE, qui reprochait à Google d’empêcher les développeurs de promouvoir des alternatives à son écosystème Android.

De plus, Apple propose un scénario plus ou moins identique en Europe sur l’App Store. La Commission européenne a obligé le fabricant d’iPhone à ouvrir son App Store et a autorisé les développeurs à mettre des liens externes pour les paiements alternatifs. C’est en partie lié au Digital Markets Act (DMA) et à une plainte d’Epic Games.

