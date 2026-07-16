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Google Play va devoir s’ouvrir aux boutiques Android concurrentes après l’abandon de l’accord avec Epic

2 min.
16 Juil. 2026 • 11:15
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Google et Epic Games abandonnent leur tentative d’accord amiable, ouvrant ainsi la voie à un changement majeur pour Android aux États-Unis. Faute d’un feu vert judiciaire, Google devra appliquer l’injonction permanente prononcée en octobre 2024, qui l’oblige à accueillir des boutiques d’applications concurrentes au sein de Google Play.

Les app stores tiers arrivent sur Android aux États-Unis

Google prévoit de commencer à prendre en charge ces places de marché alternatives le 22 juillet. Concrètement, des boutiques tierces pourront distribuer le catalogue Google Play, avec un accès proposé directement depuis la plateforme de Google. Le groupe imposera toutefois un cadre technique et financier, dont des règles de sécurité et des frais annuels d’accès fixés à 5 000 dollars.

Google Play Store Icone Logo

Dans une déclaration, Google explique avoir accepté avec Epic de retirer sa demande de modification de l’injonction « plutôt que de prolonger ce processus, qui crée de l’incertitude pour l’écosystème ». L’entreprise affirme vouloir se concentrer sur une évolution mondiale de son modèle, avec « plus de choix en matière de boutiques d’applications, des prix plus bas et davantage d’opportunités pour les développeurs et les utilisateurs ».

Epic obtient un résultat très différent de son procès contre Apple

Epic avait attaqué Google et Apple en parallèle, mais les deux dossiers ont abouti à des résultats très différents. Dans le cas de Google, un jury a estimé que le Play Store abusait de sa position dominante. Apple, lui, continue de se battre sur les paiements alternatifs et les liens externes, notamment aux États-Unis et en Europe.

Un précédent important pour l’économie mobile

L’ouverture forcée de Google Play ne bouleverse pas immédiatement l’App Store, mais elle affaiblit l’idée d’un magasin unique contrôlé par le fabricant de la plateforme. Pour les développeurs, les joueurs et les éditeurs de services, Android pourrait devenir le terrain d’expérimentation le plus avancé d’une distribution mobile réellement concurrentielle.

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