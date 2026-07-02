Project Helix, la prochaine Xbox, n’aurait pas de lecteur de disque

La prochaine génération de consoles semble s’orienter vers un abandon complet du lecteur de disque chez Sony comme chez Microsoft. Sony a déjà acté la fin des nouveaux jeux PlayStation sur support physique à partir de janvier 2028 et voilà maintenant que Project Helix, à savoir la future Xbox, n’aurait pas de lecteur de disque.

Sony a annoncé que tous les nouveaux jeux sortant sur PlayStation à partir de janvier 2028 ne seront plus produits sur disque physique. Les nouveaux titres seront distribués via le PlayStation Store et chez les revendeurs en format numérique uniquement, ce qui rend une PS6 avec lecteur beaucoup moins probable si la console arrive bien en 2027.

Cette décision pousse l’industrie vers un point de non-retour. La génération actuelle laissait encore le choix entre les modèles avec ou sans lecteur. Sur la suivante, cette option pourrait tout simplement disparaître, avec un risque clair pour les joueurs attachés à la collection, à l’occasion ou à l’échange de jeux.

Pas de lecteur de disque sur la Xbox Project Helix ?

Du côté de Xbox, rien n’est encore confirmé officiellement, mais Windows Central affirme qu’il y a de fortes chances que Project Helix n’intègre pas de lecteur de disque. Il faut s’attendre à cette machine pour 2027, plus proche d’un hybride console-PC et fortement orientée vers le téléchargement, le cloud gaming et l’écosystème de Windows.

Microsoft travaille en parallèle sur une fonction « Disc to Digital ». Elle permettra de convertir un jeu Xbox One ou Xbox Series X sur disque en une version numérique, mais cela ne concernera pas les jeux Xbox 360 ni ceux de la première Xbox. La licence resterait liée au disque physique : si le disque est prêté ou revendu, le droit numérique suivrait lui aussi ce support.

Ce système peut faciliter la transition, sans résoudre toutes les frustrations. Il ne remplace pas vraiment la liberté du support physique et sa compatibilité reste incomplète, notamment pour certains disques Xbox One. Dans un marché où les consoles coûtent plus cher et où le sentiment domine que la génération actuelle n’a pas pleinement tenu ses promesses, vendre des machines entièrement numériques et donc sans lecteur de disque pourrait devenir beaucoup plus difficile auprès d’une partie des joueurs.