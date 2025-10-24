TENDANCES
KultureGeek Jeux vidéo Phil Spencer confirme que la prochaine Xbox est bien développée en interne
Jeux vidéo

Phil Spencer confirme que la prochaine Xbox est bien développée en interne

24 Oct. 2025 • 15:15
0

Après plusieurs semaines de turbulences marquées par la hausse des tarifs du Game Pass et la fermeture de certains studios, Microsoft veut reprendre la main. Dans une  interview accordée à Famitsu, Phil Spencer, le patron de Microsoft Gaming, a confirmé que la firme travaille bien sur une nouvelle génération de console Xbox, une annonce qui dissipe les doutes quant à un éventuel retrait du marché du hardware.

Une Xbox « premium » pensée pour un écosystème unifié

Sarah Bond, présidente d’Xbox, avait déjà évoqué il y a peu une « expérience haut de gamme, très soignée et tournée vers l’avenir ». Phil Spencer enfonce le clou : la prochaine Xbox sera un produit 100 % maison, conçu pour s’intégrer pleinement dans l’écosystème Microsoft. « Le matériel que Microsoft annoncera en tant que fabricant sera la prochaine console » déclare Spencer. L’objectif avoué est d’offrir une plateforme puissante mais aussi connectée, capable de tirer parti du cloud et d’interagir avec d’autres appareils comme le PC ou les consoles portables partenaires — à l’image de l’Asus ROG Ally, souvent citée par Spencer comme modèle de synergie.

Xbox Cloud gaming clavier souris

Microsoft veut réaffirmer son ADN de constructeur

Face aux rumeurs d’un désengagement progressif du hardware, Phil Spencer rappelle que « le matériel reste essentiel à l’expérience Xbox ». La stratégie consiste donc désormais à unir la puissance des consoles, la flexibilité du cloud et la liberté du multiplateforme. Une proposition à priori alléchante, mais qui sera sans doute tarifée bien au delà des prix habituels du secteur. A force d’insister sur le caractère premium de la prochaine Xbox, on comprend en effet que cette dernière sera destinée avant tout aux joueurs prêts à investir beaucoup de temps et d’argent dans leur passion. Après tout, et si l’on en croit les informations de Bloomberg, le CEO Satya Nadella obligerait la division Xbox à se garantir 30% de marge, ce qui expliquerait au passage les récentes suppressions de studios et de projets de jeux.

SOURCEWindows Central

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
