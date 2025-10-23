Microsoft impose à sa division Xbox d’avoir une marge très élevée

Microsoft a fixé un objectif de rentabilité de 30 % à sa division Xbox, un chiffre bien supérieur aux standards de l’industrie du jeu vidéo. Cette nouvelle exigence financière, mise en place dans une période difficile pour le secteur, met une pression sans précédent sur les créateurs de jeux et a déjà conduit à l’annulation de projets, des hausses de prix et des milliers de suppressions de postes.

Un objectif de rentabilité déconnecté du marché

Bloomberg révèle que Microsoft a instauré depuis 2023 un objectif de « marges de responsabilisation » de 30 %. En comparaison, les estimations de S&P Global Market Intelligence situent la marge bénéficiaire moyenne de l’industrie du jeu vidéo entre 17 % et 22 %. Chez Xbox même, la rentabilité oscillait entre 10 % et 20 % ces six dernières années, et des documents judiciaires de 2023 révélaient une marge de seulement 12 % pour les neuf premiers mois de l’année fiscale 2022.

Atteindre une marge de 30 % ou plus est généralement réservé à un éditeur qui connaît une année exceptionnelle. C’est un objectif extrêmement ambitieux dans le contexte actuel.

Sous la direction de Phil Spencer, la division gaming de Microsoft a dû adapter sa stratégie pour réduire les coûts et augmenter les profits. La conséquence la plus marquante a été la décision historique, en 2024, de proposer pour la première fois la majorité de ses jeux sur les consoles concurrentes de Nintendo et Sony, à savoir les Switch et PlayStation.

Plus tôt cette année, Xbox a également annulé plusieurs projets coûteux et de longue haleine, dont Everwild, Perfect Dark et Project Blackbird, tous en développement depuis plus de sept ans. Si tous les projets ne sont pas tenus d’atteindre ce seuil de 30 %, de nombreux développeurs et équipes chez Xbox ont été confrontés à ce nouvel impératif.

Un virage financier piloté depuis la direction de Microsoft

Ce changement marque une rupture avec le passé. Auparavant, les studios Xbox n’avaient pas d’objectifs chiffrés et pouvaient se concentrer sur la création des meilleurs jeux possibles. Cette nouvelle marge de 30 % a été mise en place à l’automne 2023 par la directrice financière de Microsoft, Amy Hood, dont l’équipe joue un rôle de plus en plus important dans les affaires de la division gaming.

À l’avenir, les jeux peu coûteux à produire ou jugés plus susceptibles de générer des revenus importants pourraient être prioritaires par rapport aux paris plus risqués. La division matérielle, en difficulté, pourrait également faire l’objet d’une refonte significative. La présidente de Xbox, Sarah Bond, a d’ailleurs récemment évoqué la prochaine Xbox comme « une expérience très premium, très haut de gamme et soignée », suggérant une possible montée en gamme par rapport à la Xbox Series X…. et un prix en hausse. C’est un pari risqué qui, à l’arrivée, pourrait profiter à Sony et sa future PlayStation 6.

Aussi bien la prochaine Xbox que la PlayStation 6 devraient sortir en 2027.