Microsoft annule Perfect Dark après les licenciements chez Xbox

Microsoft a décidé d’annuler le reboot du jeu Perfect Dark et de fermer son studio The Initiative, dans le cadre de licenciements massifs touchant plus de 9 000 employés, soit environ 4 % de ses effectifs. L’annonce a été faite dans un mémo aux employés par Matt Booty, président de Xbox pour le contenu des jeux et les studios.

Perfect Dark et The Initiative, c’est fini

Le reboot de Perfect Dark, initialement dévoilé avec une bande-annonce prometteuse lors de la présentation Xbox de juin 2024, a été annulé. Ce jeu de tir à la première personne, qui marquait le retour de l’héroïne Joanna Dark, était développé par The Initiative, un studio créé par Microsoft en 2018, avec le soutien de Crystal Dynamics (Tomb Raider). L’absence du jeu lors du showcase de Xbox en juin 2025 avait déjà suscité des inquiétudes, et la fermeture de The Initiative confirme les difficultés rencontrées par le projet.

Lancé à l’origine sur Nintendo 64 en 2000 par Rare, Perfect Dark était considéré comme un titre emblématique. Bien que Rare ait échappé aux fermetures cette fois-ci, son jeu Everwild a également été annulé, ajoutant à la liste des pertes dans le portefeuille de Microsoft.

Cette vague de suppressions d’emplois s’inscrit dans une série de coupes répétées dans la division gaming de Microsoft depuis l’acquisition d’Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars en 2023. En 2024, Microsoft avait déjà supprimé 1 900 postes chez Activision et Xbox en janvier, fermé plusieurs studios de jeux en mai et licencié 1 000 employés dans ses équipes HoloLens et Azure en juin. En septembre, 650 autres employés de Xbox ont été licenciés dans le cadre de la restructuration liée à l’acquisition d’Activision. Début 2025, 6 000 suppressions d’emplois avaient été suivies de 305 réductions supplémentaires en juin.

Un impact sur l’avenir du gaming chez Microsoft

Ces coupes massives soulèvent des questions sur la stratégie de Microsoft dans le secteur du jeu vidéo. L’acquisition d’Activision Blizzard, censée renforcer la position de Xbox face à Sony et Nintendo, semble avoir entraîné une rationalisation brutale des ressources. La fermeture de The Initiative, créée spécifiquement pour Perfect Dark, et l’annulation d’Everwild fragilisent le portefeuille de titres exclusifs de Xbox, déjà sous pression après la fermeture d’autres studios emblématiques.

Phil Spencer, patron de la division Xbox, avait justifié les précédents licenciements par la nécessité de se concentrer sur des domaines de croissance stratégique. Cependant, la répétition de ces licenciements pourrait nuire à la confiance des employés et des fans, tout en compromettant le développement de nouveaux projets ambitieux.