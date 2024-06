Xbox Games Showcase : Gears of War E-Day, Doom: The Dark Ages, Perfect Dark, Assassins’s Creeds Shadows, toutes les annonces (trailers)

Xbox a frappé très fort lors de son Xbox Games Showcase, et c’est peu de le dire tant les annonces importantes se sont succédées à un rythme fou. Les points forts ont sans aucun douté été les trailers de Gears of War E-Day, Doom: The Dark Ages (pour 2025 !) et Perfect Dark, sans oublier de nouveaux trailers d’Indiana Jones et le Cercle Ancien, de Fable, de Flight Simulator 2024 et du très prometteur South of Midnight. Il y avait aussi du contenu pour Diablo IV, Sea of Thieves, World of Warcraft et bien sûr le très attendu Starfield Shattered Space. Vous en voulez encore ? Et que diriez vous d’une date pour Stalker 2, du premier trailer de Dragon âge The Veilguard, du nouveau trailer (avec du gameplay) de Meta Gear Solid a Snake Eater et du tout premier trailer de gameplay d’Assassin’s Creeds: Shadows ?

Tous les jeux/extensions dévoilés lors de ce showcase dantesque :

Gears of War E-Day : l’annonce de toute fin de Showcase, et que nous mettons ici en premier tant elle a son importance. Marcus revient, mais cette fois les Locustes ont envahi la Terre. La cinématique d’intro du jeu met bien dans le ton, mais le jeu n’a pas encore de date de sortie même si l’on sait déjà qu’il sera sur PC, Xbox Series et day one dans le Game Pass.

Doom: the Dark Ages avait fuité depuis quelques mois, mais ce premier trailer remet bien les choses à leur place : ID Software ne semble pas prêt de lâcher sa couronne de maitre absolu du FPS ultra nerveux et bourrin à la fois. Et il y aura des dragons (ou tout comme …). Doom: The Dark Ages sortira en 2025 sur Xbox Series, PC et Day one dans le Game Pass.



Perfect Dark : il était temps de montrer du gameplay de cette suite du jeu culte. C’est chose faite, et ça envoie du bois même si ce n’était pas techniquement le jeu le plus impressionnant de la conf (mais très solide quand même…). Aucune date de sortie pour le moment, mais l’on sait que ça sortira évidemment sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass.



Indiana Jones et le Cercle Ancien s’est remontré avec un trailer et une longue cinématique qui montre que le jeu a encore progressé au plan graphique depuis sa première présentation. Cette fois, c’est vraiment next gen, et surtout on peut être rassuré concernant l’humour, qui était la marque de la franchise de Spielberg (avec l’aventure bien sûr). Sortie en 2024 sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass.



South of Midnight : enfin du gameplay pour ce titre qui nous avait ébloui par la qualité de sa DA lors de sa toute première présentation. Si les séquences dévoilées ont l’air plutôt classiques dans le genre, les graphismes sont franchement de toute beauté et les cinématiques (faites avec le moteur du jeu) encore plus. Ces dernières adoptent le principe de baisser le framerate pour donner un faux air de stop motion comme dans le film d’animation Spiderman into the Spider Verse. Magnifique.



Assassin’s Creed: Shadow : il était très attendu cet AC dans un univers médiéval japonais, et son premier trailer de gameplay n’a pas déçu. C’est de loin le plus beau AC à date, et aussi l’un des plus prometteurs au vu de ce trailer, au point de nous redonner foi dans la franchise. On apprend aussi qu’il sera possible de jouer une Ninja ou un Shogun bien baraqué. Ubsoft montrera 13 minutes de gameplay d’Assassins’s Creeds Shadows lors de sa conférence Ubisoft Forward du 10 juin (demain donc…).

Metal Gear Solide : Snake Eater montrer du gameplay, et même si techniquement on a vu mieux, les séquences envoient du lourd, avec ce bon vieux Snake toujours classe même dans les situations les plus improbables. Pas de date encore, et une sortie prévue sur toutes les plateformes (mais pas dans le Game Pass).



Fable, c’est incontestablement l’autres énorme claque technique depuis Hellblade 2. Dans ce nouveau trailer, il est quasiment impossible de distinguer les phases de cinématiques du gameplay proprement dit tant la réalisation d’ensemble semble presqu’improbable. L’humour à la Monthy Python emporte le reste. Immensément prometteur, et toujours annoncé pour l’an prochain sur Xbox Series, PC et bien entendu dans le Game Pass.



Dragon Age: the Veilguard : il avait fuité il y a peu, et il est donc confirmé. Bioware a donc remis le couvert pour Dragon Age The Veilguard, mais il faudra plus qu’un cinématique pour nous convaincre tout à fait même si la hype est forte.

Flight Simulator 2024 : beau comme un camion, heu… comme un avion, Flight Simulator 2024 fera bien plus que proposer un simple petit tour dans les nuages. Missions de transport, d’évacuation, de secourisme, courses, ballons dirigeables, et enfin une faune et des personnages qui prennent un peu plus de vie. C’est toujours aussi magnifique, c’est toujours développé par le français Asobo, et ça arrive le 19 novembre prochain sur Xbox Series, PC, et dans le Game Pass.



Avowed : le « story-trailer » de Avowed nous a surtout permis de comprendre que le titre avait beaucoup progressé au plan technique depuis sa dernière présentation. C’est nettement plus joli, et là encore, on s’aperçoit qu’il ne faut pas trop vite juger l’état d’un titre en cours de finalisation. Avowed sortira sur Xbox Series, PC et dans le Game Pass quelque part en 2024.

State of Decay 3 : ce troisième opus de la franchise de survival peine toujours à nous montrer du gameplay. Il faudra donc se contenter de quelques très (très) courtes séquences et de cinématiques réalisées avec le moteur du jeu, ce qui a au moins le mérite de montrer la qualité dudit moteur. C’est techniquement dans le haut du panier pour le genre. Toujours pas de date de sortie, et l’on pressent que ce sera plus pour 2026 que pour 2025 (à minima), sur Xbox, PC et Game Pass.



Fallout 76: Skyline Valley : du contenu supplémentaire pour le survival multijoueurs Fallout 76. Disponible le 12 juin prochain. Le trailer nous apprend aussi que le joueur pourra diriger une goule en 2025.



Life is Strange: Double Exposure : nouvel entrant dans la franchise Life is Strange, cette fois sur fond d’enquête criminelle évidemment teintée de fantastique. Ça a l’air franchement bien et ça tient même techniquement la route à priori. Le jeu sera disponible le 29 octobre prochain sur toutes les plateformes sauf la Switch.



Starfield – Shattered Space : très attendue, cette seconde grosse extension du jeu-monde de Bethesda apporte un nouvel arc narratif. « Un pouvoir mystérieux s’agite dans la ville de Dazra, sur le monde caché de la maison Va’Ruun. » Bathesda annonce aussi pour très bientôt de nouveaux équipements, de nouvelles armes, de nouveau lieux, et de nouveaux contenus dont certains ont été créés par la communauté des joueurs. L’extension Shattered Space sera disponible cette année sur Xbox Series, PC et dans le Game Pass.



Expedition 33 : réelle surprise de ce showcase, l’action-RPG du studio dévoile sa technique ultra solide et son univers désolé. « Menez l’expédition dans une aventure désespérée pour détruire la Paintress avant qu’elle n’efface les derniers survivants de l’humanité. » Le jeu arrivera en 2025 sur Xbox Series et PS5.



Diable IV Vessel of Hatred : du contenu pour Diablo IV.



STALKER 2 Heart of Chernobyl: enfin une date pour Stalker 2 et un nouveau trailer bien plus rassurant que le précédent. Le jeu semble désormais bien calé au plan technique et l’ambiance est à couper au couteau. On y croit de nouveau. Stalker 2 sera disponible le 5 septembre prochain sur Xbox Series, PC et dans le Game Pass.



World of Warcraft – The War Within : jusqu’ici annoncée mais pas encore daté, l’extension The War Within se cale enfin dans le calendrier chargé de Xbox. Ce sera donc pour le 26 août prochain.

Mixtape : gros, gros coup de coeur pour ce jeu indé sur le thème de l’adolescence… et des années 80. La DA est superbe, le gameplay semble à priori assez varié, et que dire de la bande musicale (DEVO, Roxy Music, Lush, The Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Siouxsie and the Banshees, Joy Division, etc.). Le jeu a été développé par les créateurs de The Artful Escape, ce qui est plutôt de très bon augure. Sortie en 2025 directement dans le Game Pass.

Winter Burrow : encore un titre indé. Les graphismes sont adorables (on dirige une petite souris), mais les thématiques abordées ont l’air d’être nettement moins puériles.

Mechabreak : des mechas, des combats de mechas. Quoi rajouter d’autre ?



Et pour finir, le trailer qui a démarré le Showcase. Call of Duty Black Ops 6 est en route, et on vous dit tout dans cet article.