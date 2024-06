Call of Duty Black Ops 6 sera disponible le 25 octobre et dévoile d’autres détails

Le Xbox Games Showcase a été l’occasion de découvrir la date de sortie pour Call of Duty: Black Ops 6. Le jeu d’Activision sortira le 25 octobre 2024 et sera notamment disponible sur le Xbox Game Pass dès le premier jour. Ce sera la première fois pour un jeu de cette franchise.

Date de sortie pour Call of Duty: Black Ops 6

Premier Call of Duty depuis le rachat d’Activision Blizzard et de ses studios par Microsoft, Black Ops 6 propose une toute nouvelle campagne, l’emblématique mode multijoueur compétitif, ainsi qu’un mode zombies.

Black Ops 6 est développé par les studios Treyarch et Raven d’Activision, et se veut en développement depuis plus longtemps que le cycle de développement habituel des Call of Duty. Voici comment les studios indiquent:

Black Ops 6 est un thriller d’action et d’espionnage qui se déroule au début des années 90, une période de transition et de bouleversements dans la politique mondiale, caractérisée par la fin de la guerre froide et la montée des États-Unis en tant que superpuissance unique. Avec une narration époustouflante et des règles d’engagement sans limites, c’est la signature de Black Ops. La campagne de Black Ops 6 offre un gameplay dynamique d’un instant à l’autre qui comprend une variété d’espaces de jeu avec des décors à grand spectacle et des moments d’action, des casses de haut niveau et des activités d’espionnage de cape et d’épée.

En ce qui concerne le mode multijoueur, le jeu proposera 16 nouvelles cartes qui proposeront des confrontations de 12 joueurs (6v6). Le mode zombies proposera deux cartes où il faudra survivre aux hordes.

D’autre part, Phil Schiller, responsable du gaming chez Microsoft, a annoncé qu’il n’y aura pas d’exclusivités pour telle ou telle console. Tous les joueurs seront logés à la même enseigne, qu’importe leur support.

Call of Duty: Black Ops 6 sera donc disponible dès le 25 octobre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC. Concernant les joueurs avec le Xbox Game Pass, ils pourront y jouer 24 heures avant les autres.