Call of Duty Black Ops 6 : la disponibilité day one sur le Xbox Game Pass est confirmée

Après la rumeur, l’officialisation. Microsoft confirme que Call of Duty: Black Ops 6 sera bel et bien disponible sur le Xbox Game Pass, et ce dès le premier jour. Ce sera la première fois que cela arrive pour un jeu Call of Duty.

« Nous sommes ravis de confirmer que Call of Duty: Black Ops 6 sera disponible dès le jour de sa sortie dans le Game Pass », indique Microsoft. Le groupe partage également une nouvelle bande-annonce de révélation qui a pour nom « La vérité n’est qu’une illusion ».

Les joueurs auront le droit à plus de détails sur le jeu le 9 juin. Cela correspond au jour où Microsoft, le nouveau propriétaire d’Activision, organisera son Xbox Games Showcase 2024, qui sera suivi d’une autre présentation, le Call of Duty : Black Ops 6 Direct. Activision promet un « aperçu approfondi du gameplay de ce nouveau chapitre sombre de la série Black Ops ».

Pour l’instant, les fans de Call of Duty devront se contenter des étranges sosies visuels et sonores des anciens présidents américains Bill Clinton et George Bush, de l’ancien secrétaire d’État Colin Powell, de l’ancienne Première ministre britannique Margaret Thatcher et de l’ancien président irakien Saddam Hussein. Ces personnalités politiques joueront un rôle important dans le cadre de Black Ops 6, qui se déroule pendant la guerre du Golfe.