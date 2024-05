Le prochain Call of Duty sortirait bien sur le Game Pass dès son lancement

La tension monte, et il pourrait s’agir cette fois d’un vrai gros coup pour l’écosystème de Microsoft. Selon le Wall Street Journal, Microsoft aurait enfin pris la décision de mettre le prochain Call of Duty dans le Game Pass cette année, et ce dès le jour de la sortie du titre. Toute décision contraire signifierait que Microsoft sacrifiait totalement son service par abonnement sur l’autel de la rentabilité (même ceux disposant du GP étant incités à acheter le jeu dans cette hypothèse), au risque cette fois de couper définitivement les ponts avec la communauté des joueurs Xbox. Après bien des atermoiements – il fut un temps question que Call of ne soit pas disponible dans le Game Pass malgré l’achat d’Activision Blizzard King (ABK)-, Microsoft a donc pris la seule décision qui s’imposait (si le mot « décence » a encore un sens…).

Il faut dire que le Game Pass est dans une situation extrêmement compliquée désormais. Porté par les ventes de Xbox, qui sont aujourd’hui à un plus bas historique, le Game Pass fait logiquement du surplace, au point que l’on peut craindre que Microsoft ne finisse par l’abandonner… comme tout ce qui ne rapporte pas assez à la firme de Redmond. Call of Duty sur le GP, ce serait donc presque l’assurance de relancer la machine à abonnements pour le service, sachant que Microsoft continuerait de se remplir les poches grâces aux achats intégrés et aux ventes sur d’autres supports. Pour rappel en effet, le jeu sera disponible aussi sur PlayStation 5 et Nintendo Switch, une promesse faite aux régulateurs pour obtenir le feu vert lors du rachat d’ABK.

Il y a quelques semaines, Phil Spencer déclarait :« Notre intention est que l’ensemble du portefeuille de jeux de ZeniMax, Activision Blizzard et XGS — Xbox Game Studios — soit sur Game Pass, dès le premier jour ». Problème, les promesses n’engagent que ceux qui les croient, et concernant Spencer, c’est peu dire depuis le début de l’année, de nombreuses affirmations ont été démenties par les faits ou par des décisions totalement inverses aux propos tenus (comme le portage des jeux sur PlayStation). Xbox devrait en dire plus sur le prochain Call of Duty juste après sa prochaine conférence Xbox Game Showcase fixée au 9 juin.