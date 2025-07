Google Assistant a du mal avec la domotique et Google promet des améliorations majeures

Google Assistant traverse une période difficile, notamment dans la gestion des appareils domestiques connectés. Face aux critiques sur sa fiabilité, Anish Kattukaran, responsable des produits Google Home et Nest, a reconnu les problèmes et a annoncé des avancées majeures à venir.

Une fiabilité en berne dans la maison connectée

Ces dernières années, Google Assistant a perdu de sa superbe, particulièrement dans l’univers de la maison connectée. Les commandes vocales, qu’il s’agisse de haut-parleurs ou de contrôles domotiques, peinent à offrir une bonne expérience. Les ratés fréquents ont terni la réputation de cet assistant autrefois apprécié pour sa simplicité. Alors que Google mise sur son modèle Gemini, les utilisateurs décrivent une expérience parfois chaotique, loin de la fiabilité attendue.

Dans un message publié sur X, Anish Kattukaran a directement abordé ces préoccupations. « Je tiens à prendre acte aux récents retours sur la fiabilité de Google Assistant sur nos appareils domestiques. Je m’excuse sincèrement pour ce que vous vivez et ressentez ! » a-t-il déclaré. Il assure que Google travaille activement sur des solutions durables : « Nous vous entendons bien et sommes déterminés à corriger cela, avec une solution à long terme pour une meilleure fiabilité et performance. Nous préparons des améliorations majeures depuis un certain temps et aurons plus à partager cet automne ». Ces promesses laissent espérer un retour en force de l’assistant.

Gemini au cœur des futures évolutions ?

Bien qu’Anish Kattukaran n’ait pas explicitement mentionné Gemini, il semble probable que ce modèle d’IA joue un rôle clé dans les améliorations prévues. Google avait déjà teasé des évolutions pour Assistant l’an dernier, certaines commençant à se concrétiser récemment. La conférence de lancement des Pixel 10, qui aura lieu le 20 août, pourrait apporter des précisions, bien que la mention d’un calendrier automnal suggère que des annonces pourraient aussi intervenir plus tard. En attendant, Google semble déterminé à redorer le blason de son assistant pour reconquérir la confiance des utilisateurs.