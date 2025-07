Peacemaker : un trailer et une date de sortie pour la seconde saison du super-héros badass et déjanté

L’information vient de tomber : la deuxième saison de Peacemaker, toujours portée par les très « badass » John Cena, sera disponible en streaming le 21 août 2025 sur HBO Max (8 épisodes au total). Le trailer de cette saison nous dévoile un Peacemaker plongé dans un univers parallèle et obligé d’affronter une version alternative de lui-même ! La série semble toujours naviguer entre action déjantée, humour noir et un poil d’introspection (tout de même). Ce retour de la série de super-héros la plus « azimutée » de l’univers s’accompagne de quelques indiscrétions (lâchées au Comic Con) concernant de nouveau enjeux narratifs : Rick Flag Sr. (Frank Grillo), en quête de vengeance depuis la mort de son fils, devient désormais l’adversaire principal du protagoniste.



Le récit de cette seconde saison élargit en outre le multivers DC avec l’apparition de personnages emblématiques comme Hawkgirl, Green Lantern Guy Gardner et Maxwell Lord, ce qui semble annoncer une intégration poussée du Peacemaker au nouveau DC Universe (DCU). James Gunn, co-CEO de DC Studios, confirme que certains éléments de la saison 1 restent canoniques, tandis que d’autres sont réinterprétés pour la continuité actuelle du DCU.