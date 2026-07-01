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Xbox prépare une fonction pour convertir vos jeux sur disque en version numérique

3 min.
1 Juil. 2026 • 20:26
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Microsoft développe en interne une fonction baptisée « Disc to Digital » pour les jeux Xbox One et Xbox Series X. L’outil prépare la transition vers une future console potentiellement privée de lecteur de disque, tout en offrant une porte de sortie aux joueurs qui possèdent encore une bibliothèque physique.

Xbox Series S et Xbox Series X et Manette Officiel

Une conversion des jeux physiques en numérique

La fonction a été repérée pour la première fois dans le code de l’application Xbox sur PC, avec la mention « enable Disc2Digital ». Selon The Verge, Microsoft la teste déjà en interne avec ses employés. Le principe est simple : l’utilisateur insère un disque compatible, installe le jeu sur sa Xbox, puis obtient une version numérique rattachée au disque physique.

Ce droit ne fonctionnerait pas comme une conversion définitive en jeu dématérialisé classique. Il suivrait le disque : si celui-ci est prêté ou revendu, le droit numérique serait perdu ou transféré avec le support. Les disques resteraient jouables après la numérisation, ce qui permettrait de conserver l’usage physique tout en ouvrant des accès supplémentaires.

Microsoft prévoit aussi une prise en charge assez large du catalogue compatible. Le système fonctionnerait avec les jeux Xbox One et Xbox Series X, y compris les titres sur plusieurs disques, les codes de contenus additionnels et les disques fournis avec les consoles. En revanche, les jeux Xbox 360 et ceux de la première Xbox ne sont pas concernés.

Pas de lecteur de disque avec la Xbox Project Helix ?

L’intérêt stratégique est clair. Microsoft prépare une nouvelle Xbox connue sous le nom de Project Helix, dont une version sans lecteur de disque est sérieusement étudiée, même si la décision n’est pas encore finalisée. Dans ce scénario, « Disc to Digital » deviendrait un outil clé pour faire migrer les possesseurs de jeux physiques vers une console entièrement pensée pour le numérique.

La fonction offrirait aussi des avantages immédiats au-delà de la seule conservation de bibliothèque. Une fois le droit numérique activé, le joueur pourrait accéder au titre via le cloud avec Xbox Cloud Gaming si le jeu est disponible et s’il dispose du Game Pass. Il pourrait aussi en profiter sur PC ou sur machine portable compatible, à condition que le jeu fasse partie du programme Xbox Play Anywhere.

Microsoft signale toutefois une limite importante sur certains jeux Xbox One. L’entreprise prévient ses testeurs internes : « Tout dépend de la manière et du moment où le disque a été fabriqué, et il se peut qu’il ne possède pas les fonctionnalités dont nous avons besoin pour ce programme ». Cette précision montre que la transition ne sera pas totalement uniforme selon les générations de pressage.

Le projet s’inscrit dans une mutation plus large de l’industrie. PlayStation a annoncé aujourd’hui mettre un terme aux jeux physiques avec disque dès 2028 et Microsoft prépare visiblement sa propre réponse pour ne pas couper net les joueurs encore attachés au support matériel. Si « Disc to Digital » est lancé, Xbox disposerait d’un levier concret pour basculer vers le tout numérique sans abandonner d’un coup les collections sur disque.

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