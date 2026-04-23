Xbox remet officiellement sur la table sa stratégie d’exclusivités, mais sans s’engager à revenir à un modèle fermé comme auparavant. Derrière le discours sur un « retour de Xbox », la nouvelle direction admet surtout qu’il faut réexaminer l’exclusivité des jeux, alors même que les sorties chez PlayStation et Nintendo ont déjà rapporté gros.

Les jeux Xbox pourraient redevenir des exclusivités

Ce point est au cœur du message transmis aux employés. Asha Sharma, la nouvelle patron de Xbox, et Matt Booty, le directeur du contenu, indiquent dans un mémo commun :

Au fur et à mesure, nous réévaluerons notre approche en matière d’exclusivité, de délais de sortie et d’IA, et nous vous tiendrons informés de nos conclusions et de nos décisions.

Revenir à des exclusivités strictes serait pourtant difficile. Microsoft a déjà commencé à porter certains jeux sur PlayStation et Nintendo Switch, et les revenus générés par des titres comme Forza Horizon 5 rendent tout changement brutal beaucoup moins évident.

Une voie plus réaliste consisterait à réserver certains jeux first-party sur Xbox et PC pendant une période donnée avant une sortie sur d’autres plateformes. Forza Horizon 6 pourrait justement servir de test pour ce modèle, avec un lancement d’abord sur Xbox et PC, puis plus tard sur PS5.

Cette réflexion s’inscrit dans une réorganisation plus large exposée lors de la réunion générale tenue aujourd’hui par Asha Sharma. Le retour du nom Xbox à la place de Microsoft Gaming faisait partie du programme, mais ce n’était pas le seul message structurant.

Le mémo évoque aussi le besoin d’être « être honnête sur notre situation actuelle » et redéfinit la boussole interne du groupe. Désormais, la progression de Xbox sera d’abord mesurée à l’aune des utilisateurs actifs quotidiens.

Les priorités affichées sont le matériel, les contenus, les expériences et les services. Autrement dit, Xbox ne se contente pas de réinterroger la distribution de ses jeux : Microsoft cherche aussi à reconstruire sa stratégie.