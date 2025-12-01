Playdate : la petite console à manivelle se dote d’une application de messagerie vocale

La Playdate, cette petite console à manivelle devenue un objet culte pour les amateurs de gadgets atypiques, vient de s’enrichir d’une application qui pourrait bien relancer son potentiel en tant que « social device ». Le développeur Jon Simantov, à qui l’on doit le malin Cranky Cove, propose désormais helloyellow, un outil de messagerie vocale conçu spécialement pour la petite console.

L’application permet d’envoyer des messages audio à ses contacts, de créer des conversations de groupe et même de partager ses exploits ludiques. Une manière amusante d’échanger entre propriétaires de la Playdate. Comme le confie l’auteur, l’idée est d’offrir « un moyen simple et chaleureux de rester en contact » directement depuis la console.

Des fonctionnalités bien pensées, même hors connexion

Helloyellow fonctionne via le Wi-Fi, mais l’enregistrement de messages reste possible hors ligne : l’envoi de ces messages se fait alors automatiquement dès que la console retrouve une connexion. Il est également possible d’enregistrer des notes vocales pour soi-même, transformant la Playdate en petit mémo nomade. Les contacts s’ajoutent via des « hellocodes », et un catalogue d’emojis permet d’agrémenter les échanges.

Disponible sur itch.io, l’application est proposée gratuitement avec quelques limites — notamment des messages limités à deux minutes. La version complète, vendue 5 dollars, étend la durée maximale à dix minutes et débloque l’ensemble des outils. Reste à convaincre assez d’amis de rejoindre l’app, ce qui n sera sans doute pas très facle au vu de la (très) faible basse installée de la console.