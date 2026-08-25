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KultureGeek Internet Cyberattaque à l’Éducation nationale : la rentrée scolaire se tiendra normalement
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Cyberattaque à l’Éducation nationale : la rentrée scolaire se tiendra normalement

3 min.
25 Août. 2026 • 19:42
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Le ministre de l’Éducation Édouard Geffray l’affirme sans détour lors de sa conférence de presse de rentrée : « les enfants pourront reprendre le chemin des cours et les personnels aussi dès le mardi 1er septembre ». Cette assurance repose sur un argument concret, puisque 98 % des préparations pédagogiques avaient déjà été bouclées avant les vacances d’été, bien avant que la cyberattaque du 31 juillet ne vienne perturber les systèmes du ministère.

Tablettes Enfants Ecole

Le ministre insiste sur le caractère maîtrisé de la situation, qualifiant les suspensions d’accès de simple précaution plutôt que de véritable dégât : « ce n’est pas un dégât, c’est une mesure de précaution ». Cette formule vise à désamorcer l’inquiétude qui aurait pu naître de la révélation d’un vol de données touchant les enseignants et les élèves, un incident que les hackeurs à l’origine de l’attaque revendiquent ouvertement.

Un rétablissement des accès presque total avant la rentrée

La quasi-totalité des services numériques du ministère a retrouvé un fonctionnement normal après avoir été suspendue à titre préventif au moment de la découverte de la cyberattaque. Seule l’académie de Toulouse reste privée d’accès depuis plusieurs jours, une situation que le ministre reconnaît « inconfortable pour les personnels » sans pour autant remettre en cause le calendrier global de la rentrée.

Pendant que la rentrée se prépare normalement, le ministère mène en parallèle plusieurs chantiers destinés à renforcer sa sécurité informatique sur le long terme :

  • audit conjoint avec l’ANSSI
  • double authentification sur 400 applications d’ici début 2027
  • révision des procédures d’archivage et de suppression
  • mission flash sur la sécurité des systèmes d’information

Ces initiatives, échelonnées sur plusieurs mois, n’interfèrent pas avec le calendrier de la rentrée mais visent à éviter qu’un incident similaire ne se reproduise à l’avenir. Le ministère reconnaît toutefois ne pas disposer aujourd’hui d’une évaluation précise des personnes dont les données ont été compromises, une zone d’ombre qui subsiste sans pour autant, selon Édouard Geffray, remettre en question la capacité des élèves et des personnels à reprendre les cours comme prévu le 1er septembre.

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Un commentaire pour cet article :

  • momo
    25 Août. 2026 • 21:33
    vous voyez ? il n’y a vraiment aucun souci à scanner sa carte d’identité pour accéder aux réseaux sociaux. on peut faire confiance à l’état français ! :)

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