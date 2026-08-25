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ASUS commercialise enfin la ROG Xbox Ally X20 : 1300 dollars pour ce modèle avec écran OLED 7,4 pouces

2 min.
25 Août. 2026 • 15:35
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ASUS célèbre les 20 ans de Republic of Gamers avec la ROG Xbox Ally X20, une édition haut de gamme de sa console-PC portable développée avec Microsoft. Cette nouvelle version conserve l’essentiel des performances de la ROG Xbox Ally X, mais bénéficie d’un écran OLED plus grand et d’une finition spécialement conçue pour cet anniversaire.

Un écran OLED HDR de 7,4 pouces

La principale évolution concerne l’affichage. ASUS abandonne la dalle IPS de 7 pouces au profit d’un écran ROG Nebula HDR OLED de 7,4 pouces en Full HD à 120 Hz. La luminosité atteint 600 nits en usage classique et jusqu’à 1 400 nits en HDR, avec à la clé des noirs plus profonds et un contraste nettement supérieur.

Rog xbox Ally OLED

Le châssis adopte une coque noire translucide laissant apparaître plusieurs éléments dorés. ASUS améliore également les sticks analogiques avec une technologie magnétique plus précise.

Des performances familières, mais un tarif nettement supérieur

Sous le capot, la X20 reste proche de la ROG Xbox Ally X commercialisée en 2025 : processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 Go de mémoire partagée, SSD de 1 To et batterie de 80 Wh. Ce modèle anniversaire est annoncé à 1 300 dollars (environ 1 115 euros au taux de change actuel), contre 1 000 dollars pour sa devancière.

ASUS proposera aussi un pack à 2 499 dollars (environ 2 140 euros), réunissant la console, une coque Dbrand Killswitch, un chargeur 68 W, une mallette Pelican et les lunettes gaming ROG XREAL R1 à 240 Hz.

Les précommandes ont débuté aux États-Unis, avec une commercialisation prévue le 15 octobre. La X20 ne révolutionne donc pas les performances de la gamme, mais son écran OLED et sa finition collector en font la version la plus ambitieuse proposée jusqu’ici par ASUS.

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