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IBM dévoile un processeur 2 nm capable d’exécuter simultanément les architectures IBM Z et Arm

2 min.
25 Août. 2026 • 13:04
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IBM prépare une évolution majeure de ses mainframes. À l’occasion de la conférence Hot Chips 2026, le géant américain a dévoilé son premier processeur à double architecture, destiné aux futures générations d’IBM Z et LinuxONE. Sa particularité : chaque cœur pourra exécuter nativement des instructions IBM Z ou LinuxONE et Arm, sans recourir à deux catégories de cœurs distinctes.

11 cœurs à plus de 5,7 GHz gravés en 2 nm

Développée dans le cadre du renouvellement des mainframes IBM, la puce sera gravée en 2 nm et intégrera 11 cœurs haute performance fonctionnant à plus de 5,7 GHz. IBM avait d’ailleurs présenté sa première technologie 2 nm dès 2021.

Processor IBM

Le processeur embarquera également des accélérateurs d’inférence IA capables notamment de détecter des fraudes pendant une transaction, ainsi qu’une unité dédiée au traitement des entrées-sorties. Cette orientation prolonge les travaux d’IBM sur l’analyse des fraudes bancaires en temps réel.

Les applications Arm arrivent sur les mainframes IBM

L’objectif de cette nouvelle gamme de processeur est d’ouvrir IBM Z et LinuxONE à l’immense écosystème logiciel Arm, qui rassemble selon IBM plus de 22 millions de développeurs. Des environnements Linux Arm pourront ainsi fonctionner aux côtés de z/OS et des logiciels historiques de l’entreprise, tout en conservant les mécanismes de chiffrement, de fiabilité et de tolérance aux pannes propres aux mainframes.

« En intégrant Arm nativement à notre plateforme, nous combinons l’accès à l’un des écosystèmes logiciels connaissant la croissance la plus rapide avec les qualités qui ont fait des systèmes IBM le socle des entreprises », affirme Christian Jacobi, directeur technologique d’IBM Systems Development.

Cette nouvelle architecture pourrait donc moderniser profondément les mainframes, à un moment où les ventes d’IBM Z connaissent un net ralentissement. En rapprochant l’univers Arm, l’IA et ses infrastructures historiques, IBM veut rendre ses systèmes critiques plus accessibles aux applications cloud modernes, le tout sans sacrifier les exigences de sécurité.

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