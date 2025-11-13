TENDANCES
Science

IBM dévoile deux nouvelles puces quantiques pour atteindre la « suprématie quantique » d'ici 2026
Science

IBM dévoile deux nouvelles puces quantiques pour atteindre la « suprématie quantique » d’ici 2026

13 Nov. 2025 • 13:00
IBM accélère sa course vers la suprématie quantique avec la présentation de deux nouvelles puces, Nighthawk et Loon. Ces processeurs de nouvelle génération visent à atteindre – d’ici à peine la fin 2026 – le fameux « quantum advantage », soit la capacité d’un ordinateur quantique à résoudre des problèmes beaucoup plus vite qu’aucune machine classique ne pourra jamais le faire.

La puce Nighthawk se distingue par une architecture basée sur 120 qubits interconnectés via 218 coupleurs réglables de nouvelle génération organisés en une grille carrée. Cette configuration permettra d’implémenter des circuits jusqu’à 30 % plus complexes tout en réduisant les taux d’erreur. IBM précise que cette puce sera capable de gérer des calculs exigeants nécessitant jusqu’à 5 000 portes quantiques à deux qubits, ouvrant ainsi la voie à des simulations bien plus avancées ou des calculs scientifiques impossibles à effectuer aujourd’hui.

IBM Quantum Loon

Loon, un laboratoire d’expérimentation tridimensionnel

De son côté, IBM Quantum Loon se base sur une approche encore plus audacieuse. En plus des connexions horizontales, cette puce intègre une liaison verticale entre qubits, ce qui augmente considérablement la densité de calcul et la stabilité des opérations. Cette conception tridimensionnelle pourrait réduire encore davantage les erreurs tout en rendant possibles des calculs d’une complexité inédite dans le domaine quantique.

IBM Quantum Nighthawk

Une approche collaborative pour mesurer les progrès du quantique

En parallèle, IBM s’associe à Algorithmiq, au Flatiron Institute et à BlueQubit pour lancer un « Quantum Advantage Tracker », c’est à dire un outil communautaire destiné à évaluer les progrès vers la suprématie quantique. Ce suivi open source permettra de tester trois catégories d’expériences : estimation d’observables, problèmes variationnels et calculs vérifiables classiquement. Face à Google et son processeur Willow, IBM trace donc une voie distincte, misant sur des réseaux de qubits plus compacts mais mieux interconnectés.

