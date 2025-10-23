TENDANCES
KultureGeek Science Des chercheurs d’Oxford réussissent la première « téléportation »… d’un programme quantique
Des chercheurs d’Oxford réussissent la première « téléportation »… d’un programme quantique

23 Oct. 2025 • 15:15
Des chercheurs de l’Université d’Oxford ont franchi une étape historique en parvenant à « téléporter » un programme quantique d’un processeur à un autre, sans qu’aucune particule ne voyage entre eux. Cet prouesse scientifique, publié dans la revue Nature en février 2025, repose sur le phénomène d’intrication quantique, l’un des piliers les plus fascinants de la physique moderne. Contrairement à la téléportation telle qu’on la voit dans la science-fiction, il ne s’agit pas ici de déplacer de la matière, mais bien de transférer un état quantique (autrement dit, une information) à distance.

Quand les photons deviennent messagers de l’information

Les chercheurs ont ainsi relié deux processeurs quantiques distants de deux mètres à l’aide de photons intriqués, des particules de lumière dont les états sont intimement liés. En modifiant l’état du premier photon, le second, placé sur l’autre processeur, a instantanément adopté la même configuration, et ce sans signal ni transfert physique. C’est cette corrélation parfaite, propre à la mécanique quantique, qui a permis la transmission du programme. Comme l’explique l’équipe de recherche « l’état quantique du signal lumineux a été reproduit, pas déplacé ».

Ordinateur quantique

Vers un futur réseau quantique mondial

Cette avancée ouvre la voie au calcul quantique distribué, où plusieurs ordinateurs quantiques interconnectés partageraient ressources et données comme s’ils ne formaient qu’un seul superprocesseur. Un tel réseau pourrait révolutionner des domaines entiers : modélisation moléculaire, conception de nouveaux médicaments, prévisions climatiques ultra-précises ou encore cryptographie avancée. Si la route reste longue avant un Internet quantique global, cette expérience d’Oxford démontre que le rêve d’une communication instantanée d’informations quantiques n’appartient plus à la science-fiction. Elle marque une étape clé vers une ère où l’informatique franchira littéralement les limites de la matière.

