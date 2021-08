IBM a conçu un processeur qui détecte les fraudes bancaires en temps réel !

Il existe différentes sortes de processeurs. Certains sont conçus pour les jeux et l’affichage graphique tandis que d’autres sont conçus pour des supercalculateurs. IBM a récemment dévoilé un nouveau type de processeur lors de la conférence annuelle Hot Chips qui s’est tenu dans la Silicon Valley, aux Etats-Unis.

A part le fait qu’IBM a travaillé sur cette puce depuis trois ans, la singularité de cette puce est qu’elle a été conçue pour gérer les transactions tout en bloquant toute tentative de fraude en temps réel, grâce à l’intelligence artificielle.

Crédits: IBM

IBM compte commercialiser ce puissant processeur dès 2022

Ce nouveau processeur d’IBM est appelé Telum. Ce dernier est constitué par 32 puces assemblées sur un mainframe. Attention, chacune de ces puces renferme 16 cœurs qui cumulent 22 milliards de transistors, le tout gravé en 7 nm.

Chaque cœur du processeur dispose de 32 Mo de cache L2, 256 Go de cache L3 et 2Go de cache L4. IBM appelle cette architecture « le système Z » et, apparemment, elle n’est réservée qu’à une clientèle confidentielle qui peut réaliser 100 000 transactions à la seconde.

Avec Telum, IBM ambitionne de réduire la latence et d’augmenter la sécurité des transactions. En effet, l’intégralité des circuits de transports de données est chiffrée et le Telum affirme pouvoir exécuter des dizaines de milliers de transactions bancaires toutes les secondes. A noter également que chaque puce est commandé par un coprocesseur animé par une intelligence artificielle. Le constructeur compte commercialiser son premier système Z basé sur le Telum dans le courant du premier semestre 2022.