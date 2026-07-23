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Résultats : IBM abaisse ses prévisions après la chute des ventes de mainframes

3 min.
23 Juil. 2026 • 11:45
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IBM réduit ses ambitions pour 2026 après un deuxième trimestre marqué par un net ralentissement de ses mainframes. Le groupe prévoit désormais une croissance comprise entre 4 % et 5 % à taux de change constants, contre un objectif précédent nettement supérieur à 5 %.

Les ventes de systèmes IBM Z plongent de 42 %

Entre avril et juin, le chiffre d’affaires a atteint 17,16 milliards de dollars, soit une progression limitée à 1 % sur un an. Le bénéfice ajusté s’est établi à 2,93 dollars par action. Ces résultats, inférieurs aux attentes du marché, ont surtout été pénalisés par la division Infrastructure, dont les revenus ont reculé de 7 %, à 3,8 milliards de dollars.

IBM Z17

Le Mainframe IBM Z17 dédié aux calculs d’IA

Les ventes de systèmes IBM Z ont chuté de 42 %. Ce décrochage intervient malgré le lancement du mainframe z17 conçu pour l’intelligence artificielle. IBM affirme néanmoins ne constater aucun abandon de cette architecture et table sur un redressement au second semestre. Les infrastructures distribuées ont, à l’inverse, progressé de 37 %.

Les logiciels et l’intelligence artificielle résistent

Le logiciel affiche 7,8 milliards de dollars de revenus, en hausse de 5 %. Red Hat avance de 11 %, tandis que les activités liées aux données bondissent de 19 %. Cette dynamique accompagne une stratégie renforcée par le rachat de Confluent pour 11 milliards de dollars, rachat destiné à consolider les offres de données et d’IA du groupe.

« Nous sommes au début d’une transformation structurelle des entreprises », déclare Arvind Krishna, CEO d’IBM, qui juge son portefeuille de services/Produits bien placé pour accompagner une économie dominée par l’intelligence artificielle. Le groupe maintient également son objectif d’augmenter son flux de trésorerie disponible d’environ un milliard de dollars cette année.

La faiblesse des mainframes sur le trimestre ne remet donc pas en cause toute la stratégie du groupe. La reprise des systèmes Z et la croissance du logiciel détermineront désormais si IBM peut retrouver une trajectoire plus soutenue en 2027.

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