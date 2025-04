IBM dévoile le z17, sa nouvelle génération de mainframe taillée pour l’IA

Il n’y a pas que Nvidia dans la vie : IBM a annoncé le lancement de son tout nouveau système de mainframe, l’IBM z17, conçu pour favoriser l’adoption de l’intelligence artificielle par les entreprises. Propulsé par le nouveau processeur IBM Telum II, entièrement chiffré, le z17 a été optimisé pour plus de 250 cas d’usage en IA, dont bien sûr l’IA générative et les agents intelligents. Considérés comme des technologies « anciennes » face aux serveurs remplis de puces et de GPU ultra puissants, les mainframes restent encore très répandus : 71 % des entreprises du Fortune 500 continuent d’utiliser ce type de système « all in one », et le marché mondial des mainframes était estimé à 5,3 milliards de dollars en 2024.

Le z17 peut effectuer jusqu’à 450 milliards d’opérations d’inférence par jour, soit une augmentation de 50 % par rapport au modèle précédent z16. Ce monstre de stockage et de puissance est conçu pour s’intégrer facilement aux logiciels, matériels et outils open source modernes. IBM aura passé 5 ans à développer son nouveau système. Le géant américain aura eu le nez creux puisque l’intégration de 48 puces d’accélération IA IBM Spyre (extensible à 96 d’ici un an) a été décidée bien avant le boum des IA génératives. Et si l’on en croit IBM, les performances du z17 n’empêchent pas le système de consommer moins que les plateformes concurrentes. L’IBM z17 sera disponible à la vente (pour les entreprises) à partir du 8 juin 2025.