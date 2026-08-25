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Waymo prépare son arrivée en Allemagne avec un lancement de ses robotaxis en 2027

2 min.
25 Août. 2026 • 17:58
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Waymo accélère son expansion internationale et vise désormais l’Allemagne. La filiale d’Alphabet prévoit de lancer son service commercial de robotaxis à Munich d’ici la fin de 2027, ce qui ferait de la capitale bavaroise sa première implantation commerciale au sein de l’Union européenne. Les premiers véhicules autonomes doivent commencer à circuler dans la ville dans les prochaines semaines.

Des tests avec conducteurs de sécurité avant le service autonome

Dans un premier temps, les véhicules Waymo parcourront Munich avec des conducteurs de sécurité afin de cartographier les rues et d’adapter le système de conduite aux particularités locales. L’entreprise explique travailler avec les autorités municipales, régionales et fédérales pour obtenir les autorisations nécessaires au lancement de courses entièrement autonomes.

Waymo

Cette annonce confirme une stratégie européenne engagée depuis plusieurs mois. Waymo a notamment créé une filiale en France, parallèlement à des structures établies en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas. Une société a également été enregistrée en Suisse. Cette offensive concrétise une ambition ancienne puisque Waymo évoquait déjà son arrivée en Europe dès 2018.

L’Europe devient le prochain terrain de conquête de Waymo

Munich ne sera pas la première ville « européenne » à accueillir ses véhicules. Waymo prévoit en effet d’ouvrir son service au public à Londres (plus tout à fait européen depuis le brexit), dès septembre 2026, avant donc de s’attaquer au marché de l’Union européenne.

La firme américaine dispose aujourd’hui d’une avance importante dans les robotaxis. Cette dernière opère déjà à grande échelle aux États-Unis et a progressivement étendu ses services à plusieurs grandes villes américaines.

L’arrivée du service de robotaxis en plein cœur du vieux continent constituera néanmoins un gros test : entre les différentes réglementations européennes, les difficultés d’  homologation et l’accueil incertain d’un public très soupçonneux à l’encontre des technologies automatisées, Waymo devra prouver que son modèle peut s’adapter à des infrastructures et des règles très différentes de celles des États-Unis.

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