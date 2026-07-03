Waymo crée une filiale en France pour ses voitures autonomes

Waymo a créé Waymo France SARL, sa filiale française à Paris le 29 juin avec un capital de 100 000 euros. C’est l’une des premières étapes concrètes de son arrivée sur le marché européen avec ses voitures autonomes. Alphabet, la maison-mère de Google qui gère Waymo, avance aussi en Allemagne et en Espagne, mais les premiers véhicules ne devraient pas circuler avant 2027.

Waymo s’installe en France, en Allemagne et en Espace

La nouvelle structure française a été enregistrée au 95 rue La Boétie à Paris, une adresse également utilisée par OpenAI et d’autres entreprises. Ses statuts prévoient de « fournir des services de transport à la demande à l’aide de véhicules autonomes et fournir des services destinés à l’offre commerciale de ces services par des tiers ». À ce stade, la filiale ressemble surtout à un véhicule juridique destiné à préparer le terrain.

Le mouvement ne se limite pas à la France. Waymo a aussi créé une entité en Allemagne, immatriculée à Munich le 15 juin 2026, et a également créé une filiale en Espagne. L’entreprise s’installe davantage en Europe avant même de lancer ses premières opérations réelles sur les routes européennes.

Les premiers véhicules Waymo pourraient commencer à circuler en 2027, mais avec des chauffeurs humains à bord afin de cartographier les zones, accumuler des données locales et ajuster les systèmes aux conditions européennes. Le service pleinement autonome n’est donc pas imminent.

Cette prudence tranche avec la puissance déjà affichée aux États-Unis, où Waymo revendique des centaines de milliers de courses par semaine. En Europe, le groupe doit repartir presque de zéro sur le plan opérationnel. Il lui faut bâtir une présence locale, nouer des partenariats et convaincre les autorités que son modèle peut s’intégrer dans un cadre bien plus strict.

La France offre toutefois un point d’entrée crédible. Le pays autorise déjà la conduite automatisée de niveau 4 sur des zones et trajets définis, ce qui laisse une porte ouverte à des expérimentations encadrées. Ce cadre reste utile pour des tests ciblés, mais il ne suffit pas à ouvrir immédiatement un service commercial de robotaxis à grande échelle.

L’Europe impose un mur réglementaire et social

Waymo ne se heurte pas seulement à un problème de calendrier. L’entreprise devra franchir une série d’obstacles lourds : homologation des véhicules, règles de sécurité, supervision à distance, assurance, responsabilité en cas d’accident et acceptabilité sociale. Chacun de ces sujets peut ralentir, voire redessiner, le modèle économique du robotaxi sur le continent.

Avec la création installation de Waymo France SARL et des filiales dans les pays voisins, Alphabet veut réserver sa place sur trois marchés clés pendant que la législation évolue et que les tests se préparent. Toujours en Europe, Waymo prépare son arrivée à Londres.