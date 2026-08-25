Netflix envisage d’inclure d’autres services de streaming dans son application

Netflix envisage de s’ouvrir à d’autres services de streaming, un format qui peut rappeler ce que propose déjà Amazon Prime Video. Selon le New York Times, des discussions sont en cours avec Peacock et Fox One.

D’autres services de streaming au sein de Netflix ?

Les détails sont pour le moment limités. Il n’est pas précisé si Netflix veut proposer des abonnements à des services de streaming tiers, faisant simplement office de passerelle, mais permettant de proposer une application tout-en-un. C’est exactement le modèle d’Amazon Prime Video qui permet de s’abonner à HBO Max, Apple TV+ et d’autres plateformes.

Une autre solution peut être celle que l’on retrouve déjà en France avec TF1. Netflix et TF1 ont noué un accord pour que le service de streaming diffuse les programmes que les films, séries et émissions qui viennent à l’origine de TF1+. Pour le coup, c’est directement intégré au catalogue de Netflix.

Le mois dernier, Greg Peters, le co-patron de Netflix, a commenté ce partenariat avec TF1, évoquant des « résultats encourageants ». Il a ajouté : « Si nous identifions d’autres accords qui répondent de la même manière aux besoins de nos membres, qui conviennent à notre partenaire et qui nous conviennent, nous les examinerons certainement ».

Il ne faudra de toute façon pas être pressés pour une éventuelle arrivée d’autres services de streaming au sein de Netflix. En effet, aucun accord imminent n’est prévu selon le New York Times.