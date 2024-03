Waymo (Alphabet) peut étendre son service de taxis autonomes à Los Angeles et à San Francisco

Waymo, division du géant Alphabet (Google), a désormais l’autorisation d’exploiter son service commercial de taxis autonomes à Los Angeles, dans la péninsule de San Francisco et sur les autoroutes de San Francisco. La compagnie a reçu vendredi 1er mars l’approbation de la Commission des Services Publics de Californie (CPUC), ce qui lui permet de facturer les trajets dans ces nouvelles zones géographiques, y compris à l’aéroport international de San Francisco. A noter que la compagnie de taxis autonomes opérait déjà à San Francisco et à Phoenix (mais de façon plus limitée donc).

La demande d’extension des zones de service a été faite le 19 janvier 2024, mais l’approbation du CPUC a été retardée pour cause d’ « examen plus approfondi ». Bien que Waymo ait déjà démarré son service de taxis à Los Angeles, elle n’était pas encore autorisée à facturer les trajets dans la ville avant l’approbation de vendredi. La compagnie peut donc désormais exploiter ses taxis robots sur les routes locales et les autoroutes, les véhicules étant autorisés à rouler à la vitesse maximale de 105 kilomètres/heure.

Dans une interview accordée à TechCrunch plus tôt cette semaine, la co-PDG de Waymo, Tekedra Mawakana, a précisé que 15 000 personnes à Los Angeles utilisaient actuellement les véhicules Waymo pour se déplacer et que 50 000 personnes se sont inscrites sur la liste d’attente.Mawakana a également indiqué que la société ne commencerait probablement pas à facturer immédiatement les trajets.

Pour rappel, les véhicules autonomes de Waymo ont été déployés dans plusieurs villes… sans bénéficier du soutien de la population . le CPUP a déclaré avoir reçu cinq lettres de protestation citant des problèmes de circulation et de sécurité, contre tout de même 81 courriers soutenant l’expansion de Waymo. On note enfin que l’annonce de l’expansion de Waymo intervient moins d’un mois après qu’un taxi Waymo vide ait été incendié et vandalisé par une foule lors de la célébration du Nouvel An chinois dans la ville.