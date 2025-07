Disney+ débarque sur la Freebox Révolution, avec 6 mois gratuits

Ça y est, les abonnés Freebox Révolution peuvent désormais accéder à Disney+ directement depuis leur box. Free annonce que le service de streaming est désormais disponible.

Disney+ enfin sur la Freebox Révolution

« Grâce à cette nouveauté, les abonnés Freebox Révolution peuvent accéder aux univers emblématiques de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et Star. L’offre permet de retrouver les grands classiques, les nouveautés exclusives et les contenus originaux incontournables », indique Free sur son site.

À l’instar des autres supports, Disney+ sur la Freebox Révolution permet de voir les films, séries et documentaires disponibles sur le service de streaming du groupe de Mickey. C’est l’occasion de souligner que Disney+ peut diffuser les films neuf mois après leur sortie en salles. C’est mieux que Netflix et ses 15 mois, ou les autres comme Amazon Prime Video qui doivent attendre 17 mois. Tout cela est en lien avec la chronologie des médias.

Pour vous abonner, vous pouvez vous connecter sur votre espace client Free puis vous rendre dans Télévision > Disney+. Vous pouvez sinon le faire depuis votre Freebox depuis l’application Disney+. Si elle n’apparaît pas, redémarrez le player TV pour forcer la mise à jour.

Pour profiter des 6 mois gratuits à Disney+, il suffit de prendre l’abonnement Standard avec pub. Il est offert pendant un semestre, puis passe à 5,99 €/mois. Il est toutefois bon de noter qu’il est sans engagement. Vous pouvez donc vous désabonner avant la fin des 6 mois pour éviter de payer.

Free propose la Freebox Révolution Light pour 19,99 €/mois pendant un an puis 29,99 €/mois. Elle inclut Internet (débit jusqu’à 1 Gb/s), les appels vers plus de 110 destinations et plus de 260 chaines de télévision.