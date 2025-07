Google propose de passer des appels à votre place avec son IA

Google ajoute un peu plus d’intelligence artificielle avec le déploiement de Gemini 2.5 Pro et Deep Search avec son Mode IA, ainsi qu’une fonction pour appeler les professionnels à votre place. Ces fonctionnalités concernent les personnes avec les abonnements Google AI Pro et AI Ultra.

Gemini 2.5 Pro : l’intelligence artificielle au service de la recherche

Dès aujourd’hui, Google intègre Gemini 2.5 Pro dans le mode IA de son moteur de recherche aux États-Unis. Cette version représente le modèle d’IA le plus performant de la firme, particulièrement efficace pour le raisonnement avancé, les mathématiques et les questions de programmation.

Les abonnés peuvent sélectionner le modèle 2.5 Pro via un menu déroulant dans l’onglet du mode IA. Cette nouvelle option complète le modèle par défaut, qui reste optimisé pour une assistance rapide et polyvalente sur la plupart des requêtes courantes. L’intégration permet d’obtenir des réponses plus sophistiquées avec des liens pour approfondir les sujets complexes.

Google enrichit également son arsenal avec Deep Search, un outil de recherche avancé utilisant Gemini 2.5 Pro. Cette fonctionnalité améliore la façon dont les utilisateurs mènent leurs recherches approfondies en automatisant un processus habituellement fastidieux.

Deep Search effectue des centaines de recherches automatiquement, analyse des informations et génère un rapport complet avec citations en quelques minutes seulement. Cette capacité s’avère particulièrement utile pour la recherche professionnelle, les loisirs ou les études. L’outil excelle également dans l’aide à la prise de décisions importantes comme certains achats ou l’analyse financière.

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’économiser des heures de travail en consolidant des informations provenant de sources multiples dans un format structuré et référencé.

L’IA peut appeler à votre place

Google propose simultanément une nouvelle fonctionnalité : les appels automatiques aux entreprises locales alimentés par l’IA. Cette fonctionnalité transforme la recherche en véritable assistant personnel capable d’actions concrètes.

Lorsqu’un utilisateur recherche des services locaux comme « toiletteurs pour animaux près de chez moi », une nouvelle option « Faire vérifier les prix par l’IA » apparaît dans les résultats. L’IA contacte alors directement les entreprises pour obtenir des informations sur les tarifs et les disponibilités, sans intervention de l’utilisateur.

Le système consolide ensuite les informations collectées auprès de différents établissements pour présenter un éventail d’options personnalisées. Google explique que cette approche fait gagner du temps aux utilisateurs tout en créant de nouvelles opportunités commerciales pour les entreprises qui peuvent facilement acquérir de nouveaux clients.

Là encore, c’est d’abord disponible aux États-Unis.

Un déploiement progressif avec des privilèges d’abonnement

Le déploiement de Deep Search et Gemini 2.5 Pro commence cette semaine pour les abonnés Google AI Pro et AI Ultra aux États-Unis. La fonctionnalité d’appels automatiques se généralise à tous les utilisateurs américains, avec des limites supérieures pour les abonnés premium.

Google précise que les entreprises conservent le contrôle total via leurs paramètres en ligne, garantissant ainsi leur autonomie dans la gestion de ces nouveaux contacts automatisés.

Google annonce son intention de continuer à déployer les fonctionnalités à l’ensemble de ses utilisateurs dans le monde, sans pour autant communiquer une date.