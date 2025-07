Donald Trump nomme Sean Duffy au poste de directeur intérimaire de la Nasa

Le poste ne sera pas resté vacant très longtemps. Après avoir mis à l’écart Jared Isaacman, initialement choisi pour être le futur administrateur de l’agence spatiale américaine, Donald Trump a finalement promu son secrétaire aux Transports, Sean Duffy, au poste de directeur intérimaire de la Nasa : « Sean fait un TRAVAIL REMARQUABLE dans la gestion des Affaires de Transport de notre pays, notamment en créant un système de contrôle du trafic aérien ultramoderne, tout en reconstruisant nos routes et ponts pour les rendre à nouveau efficaces et magnifiques. Il sera un leader fantastique de cette agence spatiale de plus en plus importante, même si ce n’est que pour une courte période. Félicitations et merci, Sean », a écrit le président américain dans un post sur Truth Social.

Sean Duffy, secrétaire aux Transports et nouveau directeur de la NASA

« Allons-y » a répondu l’intéressé, qui aura donc la lourde tâche d’assurer la direction de la prestigieuse agence spatiale américaine. Le choix de Sean Duffy reste une demi-surprise sachant que l’actuel secrétaire aux Transports (qui cumulera désormais un second poste) n’a absolument aucune expérience dans le secteur spatial. Il faut croire que le profil de Duffy, qui se serait violemment disputé avec Elon Musk au sujet des licenciements massifs de contrôleurs aériens, avait de quoi rassurer un Donald Trump soucieux de s’attirer la loyauté totale de ses collaborateurs.