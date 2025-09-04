TENDANCES
Actualité Mobiles et Tablettes

[Samsung Unpacked] Galaxy S25 FE : le changement dans la continuité… l’IA en plus (specs, prix)

4 Sep. 2025 • 11:45
0

Galaxy S25 FE : une alternative « premium » accessible

Samsung vient une nouvelle fois d’enrichir sa famille de smartphones Galaxy avec le Galaxy S25 FE, dont les caractéristiques ont été dévoilées lors de la keynote Unpacked. Fidèle à l’esprit des éditions « Fan », ce modèle mise sur un compromis entre performance et prix (relativement) raisonnable. Affichant toujours un design sobre et élégant (qui ne change pas par rapport au modèle précédent), le S25 FE est aussi très fin (seulement 7,4 mm pour un poids de 190 g), des caractéristiques qui font presque jeu égal avec le Galaxy S25 +. A noter aussi la présence d’un verre de protection Gorilla Glass Victus Plus et un indice de protection IP68.

Galaxy S25 FE

Specs : des changements timides

Sous le capot, le S25 FE s’appuie sur le processeur Exynos 2400 épaulé par 8 Go de RAM (en lieu et place de l’Exynos 2400e), et des capacités de stockage de 128 Go, 256 ou 512 Go selon le modèle. L’écran de 6,7 pouces Dynamic AMOLED  FULL HD+ (2 340 par 1 080 pixels) propose une fluidité à 120 Hz, une luminosité de 1 900 nits (c’est beaucoup) et donc la protection Gorilla Glass Victus Plus. Le bloc photo, toujours motorisé par l’algo de traitement ProVisual, intègre un triple module avec un capteur principal de 50 MP (OIS), un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 8 MP avec zoom optique 3x, sans oublier une caméra frontale de 12 MP.

S25 FE

L’IA, encore l’IA

En termes d’autonomie, Samsung renforce le S25 FE avec une batterie de 4 900 mAh et une charge rapide filaire de 45 W, ainsi que la charge sans fil (compatible QI2) de 15W. Ce modèle bénéficie également de One UI 8 basé sur Android 16, le tout accompagné d’un gros panel d’outils d’IA comme Gemini Live, Galaxy AI, Now Bar (qui affiche les activités en cours), Now Brief (qui synthétise des informations), une gomme audio, ainsi que l’ensemble des fonctions d’IA intégrées à diverses applications (pour la retouche photo, la traduction, etc.). Côté connectique, le S25 FE dispose du WiFi 6e, du Bluetooth 5.3, et du NFC. Samsung promet en outre jusqu’à sept années de mises à jour système et sécurité . Enfin, le smartphone est proposé dans les coloris Navy, Jet Black, White et Icy Blue.

S25 FE 10

Prix et disponibilité

Le Galaxy S25 FE est disponible à la vente dès ce jeudi 4 septembre au prix de 749 euros pour la version 128 Go, 809 euros pour le 256 Go et 929 euros pour le 512 Go. Pas si « accessible » que cela tout de même…

