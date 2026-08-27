Microduck : Hugging Face lance un petit robot open source à 399 dollars capable de marcher et saisir des objets

Hugging Face poursuit son offensive dans la robotique avec Microduck, un étonnant petit robot bipède développé par Pollen Robotics. Haute de seulement 25 cm pour moins de 800 grammes, cette petite machine privilégie la mobilité et l’expérimentation autour de l’intelligence artificielle. Les précommandes sont ouvertes à 399 dollars (environ 340 euros).
Microduck embarque 15 moteurs répartis dans ses jambes, sa tête et son cou, ainsi qu’une caméra, un petit capteur LiDAR et deux centrales inertielles. Son bec articulé peut attraper des objets. Le robot sait marcher, s’asseoir, s’accroupir, se relever après de nombreuses chutes et même évoluer sur des patins à roulettes.
Cette approche tranche avec le robot Reachy originel de Pollen Robotics, davantage destiné à la manipulation et à l’interaction. Ce dernier avait ensuite gagné un système de téléopération en réalité virtuelle.
Microduck vise surtout les développeurs et passionnés souhaitant étudier la locomotion, l’apprentissage par renforcement et l’adaptation des robots à leur environnement. Le SDK, les logiciels et les outils dédiés au reinforcement learning sont disponibles en open source. Le robot peut être contrôlé à la manette ou suivre un point laser sans programmation préalable.
Le robot dispose également d’un microphone, d’un haut-parleur et d’une identité sonore propre créée lors de sa configuration. La fiche technique affiche aussi 1 Go de RAM, 32 Go de stockage, le Wi-Fi, le Bluetooth et une batterie de 2 600 mAh offrant environ une heure d’autonomie.
Proposé en coloris Cream, Graphite, Lavender et Sky, Microduck commencera à être expédié avant Noël aux États-Unis. Cette nouvelle machine illustre l’intérêt croissant de Hugging Face pour élargir son écosystème IA au monde physique, avec des robots volontairement accessibles, programmables et faciles à expérimenter. Cette stratégie offensive a semble t-il aussi séduit Nvidia, qui s’apprêterait à racheter Hugging Face pour environ 12,5 milliards de dollars.
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