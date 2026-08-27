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Galaxy Z Fold 8 Ultra : le smartphone pliable de Samsung échoue au redoutable bend test

2 min.
27 Août. 2026 • 19:21
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Le Galaxy Z Fold 8 Ultra pousse encore plus loin la course à la finesse chez Samsung, mais cette recherche de compacité semble avoir un coût. Soumis au traditionnel test de résistance de la chaîne JerryRigEverything, le nouveau smartphone pliable a vu son écran interne cesser de fonctionner lors de l’épreuve de torsion, une première pour un modèle Galaxy Z Fold.

L’écran interne abandonne, mais la charnière résiste

Les premières étapes du test ne réservent pas de grande surprise. L’écran extérieur supporte correctement les agressions habituelles, tandis que la dalle pliable interne reste naturellement plus sensible aux rayures. L’introduction de poussière dans la charnière provoque également des bruits peu rassurants, sans entraîner immédiatement de panne.

C’est lors du bend test que la situation change. Lorsque l’appareil est fortement plié dans le sens opposé à son articulation naturelle, l’écran intérieur finit par s’éteindre définitivement. Fait important, le châssis comme la charnière restent structurellement intacts : la défaillance concerne donc essentiellement la dalle ou ses connexions internes.

La finesse du Galaxy Z Fold 8 Ultra interrogée

Ce résultat attire d’autant plus l’attention que le Galaxy Z Fold 8 Ultra ne mesure que 4,1 mm une fois ouvert. Samsung utilise pourtant un nouveau support Flex Titanium pour renforcer l’écran et améliorer sa durabilité.

Plus étonnant encore, le Galaxy Z Fold 8 standard, au format différent, a survécu à une épreuve similaire. Le Fold 8 Ultra rejoint ainsi le Galaxy Z TriFold parmi les rares pliables Samsung ayant cédé durant ce type de test extrême.

Cette défaillance ne reproduit évidemment pas un usage normal (fort heureusement). Elle souligne néanmoins les compromis mécaniques imposés par des smartphones pliables toujours plus fins, alors même que Samsung cherche à présenter l’Ultra comme la vitrine technologique de sa gamme.

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