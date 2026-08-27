Fable : 18 minutes de gameplay dévoilent les combats, la magie et les quêtes du RPG de Playground Games

Playground Games a profité de la Gamescom 2026 pour offrir l’aperçu le plus complet à ce jour de Fable. Une longue séquence de gameplay de 18 minutes accompagne la démo jouable Mud & Death, avec un focus particulier sur les quêtes et sur un système de combat pensé pour enchaîner naturellement mêlée, magie et attaques à distance.

Des combats plus fluides entre force, armes et magie

Le studio modernise le triptyque Force, Compétence et Volonté de la trilogie originale. Le joueur peut désormais passer instantanément d’un style de combat à l’autre sans ouvrir de menu. Les affrontements au corps-à-corps combinent attaques légères ou lourdes, parades, esquives et contre-attaques, le tout avec un réalisme qui change de nombre de jeux d’action orientés avant tout vers les « fights » spectaculaires. Les coups spéciaux sont variés, à l’instar du Bower Hammer permet notamment d’abattre rapidement les ennemis faibles ou de déclencher une puissante attaque tournoyante.

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La magie conserve l’humour caractéristique de la licence avec Fireball, Lightning, Blades ou Lift, mais aussi Befowl, qui transforme les adversaires en poulets. Les armes à distance permettent quant à elles de viser précisément certains points faibles. Playground Games avait déjà détaillé cette nouvelle approche des combats en début d’année.

Une aventure dans une mine infestée de créatures

La démonstration suit le héros aux côtés d’Humphry, chef de la Guilde des héros, dans l’exploration d’une ancienne mine inondée devenue le repaire de créatures hostiles. La vidéo insiste sur la progression des quêtes avant de culminer avec une bataille mobilisant tout l’arsenal disponible.

Initialement attendu fin 2026, Fable a finalement été repoussé à 2027. Sa sortie est désormais fixée au 23 février sur Xbox Series X|S, PC et PS5, avec une disponibilité dès le premier jour dans le Game Pass, comme confirmé lors du Xbox Games Showcase 2026. L’édition Premium offrira cinq jours d’accès anticipé dès le 18 février.