Fable se dévoile en détails : personnages, lore, combats, date de sortie, plateformes, etc.

Après de longues années d’attente, Fable s’apprête à signer son grand retour avec une relecture moderne de la licence culte. Prévu pour l’automne 2026, ce nouvel épisode développé par Playground Games promet une immersion totale dès les premières minutes, dans un monde ouvert quasi photoréaliste où chaque décision façonne durablement l’univers d’Albion. Une approche encore plus ambitieuse que les titres originaux, pensée pour séduire aussi bien les fans historiques de la franchise que les nouveaux joueurs.
Fait marquant pour un titre Xbox Game Studios, mais sans surprise cependant, Fable sortira simultanément sur Xbox Series, PC et PlayStation 5. Une stratégie inédite qui illustre l’ouverture croissante de Microsoft à la distribution multiplateforme. Le jeu sera également disponible dès le premier jour dans le Xbox Game Pass Ultimate, ce qui là encore était attendu.
Playground Games mise sur une expérience profondément organique. Plus de 5 000 personnages non-joueurs uniques peupleront Albion, chacun doté de routines quotidiennes crédibles : travail, repos, interactions sociales. Les choix du joueur auront des conséquences durables, allant jusqu’à transformer physiquement l’environnement. Une action donnée, un coup d’éclat par exemple, pourra laisser des traces visibles sur la carte, ce qui devrait renforcer le sentiment de persistance du monde d’Albion.
Le système de combat combine magie, affrontements au corps à corps et tir à distance, avec des finishs spectaculaires. En parallèle, l’économie occupe une place centrale : achat de propriétés, gestion de commerces, mariages, enfants ou divorces font partie intégrante de la progression. La réputation du héros évoluera en fonction de ses actes, influençant la manière dont la population réagit à sa présence. Le joueur pourra choisir la physionomie de son héros, son genre, sa couleur de peau, et bien sûr ses spécialités de départ. Le personnage démarre à l’enfance (comme le Fable original) avant de grandir et de partir à l’aventure.
Le monde d’Albion pourra être exploré à cheval sans chargements visibles, et l’environnement sera varié, avec des villes animées, des forêts mystérieuses, des montagnes escarpées et des zones marécageuses. Les joueurs pourront également recruter des habitants pour travailler dans leurs établissements ou les héberger, ce qui ajoutera une dimension de gestion sociale rarement mise en avant dans un RPG-action.
Voilà qui promet énormément. Vivement cet automne !
