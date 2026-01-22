TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Fable se dévoile en détails : personnages, lore, combats, date de sortie, plateformes, etc.
Jeux vidéo

Fable se dévoile en détails : personnages, lore, combats, date de sortie, plateformes, etc.

3 min.
22 Jan. 2026 • 20:16
0

Après de longues années d’attente, Fable s’apprête à signer son grand retour avec une relecture moderne de la licence culte. Prévu pour l’automne 2026, ce nouvel épisode développé par Playground Games promet une immersion totale dès les premières minutes, dans un monde ouvert quasi photoréaliste où chaque décision façonne durablement l’univers d’Albion. Une approche encore plus ambitieuse que les titres originaux, pensée pour séduire aussi bien les fans historiques de la franchise que les nouveaux joueurs.

Une sortie multiplateforme et un lancement Day One sur le Game Pass

Fait marquant pour un titre Xbox Game Studios, mais sans surprise cependant, Fable sortira simultanément sur Xbox Series, PC et PlayStation 5. Une stratégie inédite qui illustre l’ouverture croissante de Microsoft à la distribution multiplateforme. Le jeu sera également disponible dès le premier jour dans le Xbox Game Pass Ultimate, ce qui là encore était attendu.

Un monde vivant porté par une simulation sociale poussée

Playground Games mise sur une expérience profondément organique. Plus de 5 000 personnages non-joueurs uniques peupleront Albion, chacun doté de routines quotidiennes crédibles : travail, repos, interactions sociales. Les choix du joueur auront des conséquences durables, allant jusqu’à transformer physiquement l’environnement. Une action donnée, un coup d’éclat par exemple, pourra laisser des traces visibles sur la carte, ce qui devrait renforcer le sentiment de persistance du monde d’Albion.

Combat hybride, économie et réputation dynamique

Le système de combat combine magie, affrontements au corps à corps et tir à distance, avec des finishs spectaculaires. En parallèle, l’économie occupe une place centrale : achat de propriétés, gestion de commerces, mariages, enfants ou divorces font partie intégrante de la progression. La réputation du héros évoluera en fonction de ses actes, influençant la manière dont la population réagit à sa présence. Le joueur pourra choisir la physionomie de son héros, son genre, sa couleur de peau, et bien sûr ses spécialités de départ. Le personnage démarre à l’enfance (comme le Fable original) avant de grandir et de partir à l’aventure.

Le monde d’Albion pourra être exploré à cheval sans chargements visibles, et l’environnement sera varié, avec des villes animées, des forêts mystérieuses, des montagnes escarpées et des zones marécageuses. Les joueurs pourront également recruter des habitants pour travailler dans leurs établissements ou les héberger, ce qui ajoutera une dimension de gestion sociale rarement mise en avant dans un RPG-action.

Voilà qui promet énormément. Vivement cet automne !

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

High on Life 2 Jeux vidéo

High on Life 2 : 40 minutes de gameplay et une date de sortie

Resident Evil 9 - Requiem Jeux vidéo

Capcom annonce Resident Evil 9 : Requiem (trailer + date de sortie)

Splitgate 2 Jeux vidéo

Splitgate 2 : le shooter compétitif a enfin une date de sortie… et c’est pour très bientôt (trailer)

Marathon Jeux vidéo

Marathon : le trailer de lancement fuite en avance et livre une date de sortie… très proche

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Google Mode IA Donnees Applications Tierces

Le Mode IA de Google intègre vos données de Gmail et Photos pour une recherche sur mesure

22 Jan. 2026 • 20:59
0 Internet

Google déploie la fonctionnalité « Personal Intelligence » (intelligence personnelle) dans le mode IA de son moteur de recherche...

Forza Horizon 6 Japon

Forza Horizon 6 dévoile sa date de sortie et une arrivée sur PS5

22 Jan. 2026 • 20:00
0 Jeux vidéo

Playground Games et Turn 10 Studios lanceront Forza Horizon 6 le 19 mai 2026 sur Xbox Series X/S et PC, plongeant les joueurs au cœur du Japon....

Maul-Shadow-Lord-Trailer

Maul – Seigneur de l’ombre : premier trailer pour la nouvelle série animée Star Wars

22 Jan. 2026 • 18:23
0 Geekeries

Lucasfilm/Disney vient de lever le voile sur la première bande-annonce de Star Wars : Maul – Seigneur de l’ombre, une série...

ChatGPT Atlas Navigateur

ChatGPT Atlas ajoute les groupes d’onglets et une recherche auto

22 Jan. 2026 • 17:13
0 Logiciels

OpenAI déploie une nouvelle mise à jour pour ChatGPT Atlas, son navigateur IA, proposant des groupes d’onglets pour mieux organiser...

Bouygues Telecom Decodeur B.tv 2026

Bouygues Telecom lance un nouveau décodeur TV qui utilise de l’IA

22 Jan. 2026 • 15:49
0 Matériel

Bouygues Telecom renouvelle son expérience TV avec le lancement du nouveau décodeur b.tv, un boîtier qui intègre pour la...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article John Ternus pilote désormais le design chez Apple avant de remplacer Tim Cook

John Ternus pilote désormais le design chez Apple avant de remplacer Tim Cook

22 Jan. 2026 • 20:21

image de l'article iOS 27 : le chatbot IA de Siri pourrait tourner sur les serveurs de Google

iOS 27 : le chatbot IA de Siri pourrait tourner sur les serveurs de Google

22 Jan. 2026 • 18:44

image de l'article Retard d’Apple dans l’IA : Craig Federighi impose sa méthode et veut limiter les coûts

Retard d’Apple dans l’IA : Craig Federighi impose sa méthode et veut limiter les coûts

22 Jan. 2026 • 17:57

image de l'article Apple TV : F1 le film est nommé aux Oscars dans la catégorie reine du meilleur film

Apple TV : F1 le film est nommé aux Oscars dans la catégorie reine du meilleur film

22 Jan. 2026 • 16:43

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site