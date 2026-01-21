TENDANCES
Marathon : le trailer de lancement fuite en avance et livre une date de sortie… très proche
Jeux vidéo

Marathon : le trailer de lancement fuite en avance et livre une date de sortie… très proche

3 min.
21 Jan. 2026 • 9:45
Bungie joue (très) gros avec Marathon, son extraction shooter développé dans des conditions extrêmement difficiles, entre critiques acerbes des joueurs et des bisbilles sur le copyright. Un nouveau trailer visiblement livré en avance affiche cette fois la date de sortie, fixée donc au 5 mars prochain.  Ce nouveau titre marque le premier projet original du studio depuis son rachat par Sony en 2022 pour 3,6 milliards de dollars. Dans un contexte financier plus que tendu tendu et après les turbulences autour de Destiny 2, ce lancement s’annonce comme un véritable test de crédibilité pour l’un des studios les plus emblématiques du FPS, à qui l’on doit notamment le mythique Halo.

Un retour risqué pour une licence culte

Inspiré d’un jeu culte développé en 1994 sur Mac, Marathon adopte aujourd’hui les codes de l’extraction shooter, un genre particulièrement exigeant popularisé par des titres comme Escape from Tarkov. Le jeu proposera un mixe d’exploration, d’affrontements et survie, tout en conservant la patte artistique et la précision de gameplay qui ont fait la réputation de Bungie (surtout sur consoles).

Sony PlayStation Bungie Logos 1

Le studio devra aussi restaurer la confiance de sa communauté. Les nombreux déboires de Destiny 2 (choix controversés et une direction perçue comme trop orientée vers la monétisation), ont laissé des traces. Avec Marathon, Bungie promet un retour à des fondamentaux plus lisibles et centrés avant tout sur l’expérience joueur.

Un développement mouvementé sous pression financière

Initialement attendu pour septembre 2025, le jeu a connu plusieurs retards après des tests techniques mitigés et une polémique autour d’éléments visuels jugés trop proches des productions d’un illustrateur. Sony, qui a déjà revu à la baisse la valorisation de Bungie après les performances décevantes de Destiny 2, surveillera donc de très près ce nouveau projet, alors même que le géant du jeu vidéo cherche à tout prix de nouveaux créneaux de monétisation au delà des ventes de consoles et de la seule production (couteuse) de jeux AAA solo.

Des choix de gameplay pensés pour rassurer les joueurs

Parmi les ajustements salués lors des derniers playtests figure l’intégration du chat vocal de proximité, un élément clé pour instaurer des interactions imprévisibles lors des extractions. Bungie a également introduit des files d’attente distinctes pour les joueurs solo, afin d’éviter qu’ils ne se retrouvent systématiquement opposés à des escouades organisées, un point crucial pour l’équilibrage et la rétention des joueurs.

Marathon arrivera sur PC, Xbox Series et PS5 le 5 mars prochain.

