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Rachat de SFR : Free Mobile récupérera les clients RED, sans changer le prix de leurs forfaits

3 min.
27 Août. 2026 • 20:26
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Avec le rachat de SFR, les opérateurs vont partager les abonnés. Pour sa part, Free Mobile va récupérer les 6 millions d’abonnés avec un forfait RED by SFR. Mais que se passera-t-il pour le forfaits existants ? Bonne nouvelle : les prix ne vont pas augmenter.

SFR Free Logos

Free Mobile n’augmentera pas les prix

C’est à l’occasion de la présentation de ses résultats financiers semestriels que Free a pris la parole sur le rachat de SFR et le fameux cas des clients existants chez RED by SFR. Comme l’indique Numerama, l’opérateur a assuré que les clients garderont leur forfait actuel au moment de la migration chez Free Mobile, même si les forfaits en question sont plus avantageux d’un point de vue financier que ceux que l’on retrouve chez Free Mobile.

« Nous aurons une transition et une migration sans couture qui s’inscrira dans la durée », a expliqué la direction du groupe. Elle estime d’ailleurs que ce rachat de SFR avec Orange et Bouygues Telecom représente une opportunité de croissance « sans précédent ».

À confirmer sur le long terme

Il y a toutefois un élément à évoquer concernant les prix inchangés. Free s’engage à ne rien augmenter pendant la période de migration, c’est-à-dire le moment où les clients RED by SFR vont progressivement basculer sur le réseau de Free Mobile. Mais que se passera-t-il une fois la migration terminée ? Les clients vont-ils devoir passer sur un forfait Free Mobile potentiellement plus cher ou pourront-ils maintenir leur offre actuelle ? « On ne divulgue pas, il y a plusieurs scénarios », répond Nicolas Thomas, le directeur général de Free. Il assure que « tout sera fait pour que ce soit avantageux pour les abonnés qu’on reprend ».

Il faut savoir que RED by SFR a souvent proposé des forfaits peu chers qui sont malgré tout généreux, notamment pour le quota Internet. Les forfaits peuvent coûter à peine quelques euros par mois. Free Mobile n’est pas aussi compétitif à ce niveau. À voir donc ce qu’il se passera à l’avenir.

Le montant du rachat de SFR est de 20,35 milliards d’euros. C’est l’Autorité de la concurrence française qui va gérer le dossier et non l’Europe.

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