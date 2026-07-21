Free Mobile améliore son forfait Free Max avec 5 nouvelles destinations en illimité

Free Mobile annonce une amélioration de son forfait Free Max, avec ce dernier qui ajoute cinq nouvelles destinations pour l’usage en illimité. On retrouve Saint-Martin (Antilles néerlandaises), Bonaire, Curaçao, Saba et Saint-Eustache.

5 nouvelles destinations pour Free Max

Cette évolution s’applique automatiquement dès aujourd’hui à tous les abonnés au forfait Free Max (existants ou nouveaux) et sans surcoût. Free Mobile assure être le seul opérateur en France à inclure ces nouvelles destinations dans un forfait mobile.

Pour rappel, le forfait Free Max a fait ses débuts au mois de mars avec un prix de 29,99 €/mois (ou 19,99 €/mois pour les abonnés Freebox). Pour ce tarif, on retrouve les appels, les SMS, MMS et Internet en illimité dans plus de 140 destinations.

En comparaison, le forfait Free 5G+ coûte 19,99 €/mois et propose 35 Go d’Internet dans plus de 115 destinations. Cela peut très largement suffire pour la plupart des abonnés de l’opérateur. Mais pour les plus gourmands ou pour ceux qui ont besoin de destinations absentes dans le forfait Free 5G+, alors le forfait Free Max peut devenir intéressant.

Au-delà d’un usage illimité en France et dans plus de 140 destinations, le forfait comprend l’option eSIM pour les montres connectées, mVPN comme VPN inclus et l’accès à Free TV pour regarder les chaînes de télévision. Le forfait Free Max est disponible sur le site de Free.