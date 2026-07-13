Robot mou : sans processeur ni IA, ce robot apprend à marcher et nager grâce à la physique

Une équipe de chercheurs du laboratoire AMOLF à Amsterdam vient de montrer qu’un robot n’a pas forcément besoin d’un processeur, d’un logiciel complexe ou d’intelligence artificielle pour se déplacer efficacement. Leur prototype de robot mou utilise un flux d’air, des matériaux flexibles et une utilisation astucieuse des lois de la physique pour produire des mouvements capables de s’organiser d’eux-mêmes.

Quand le chaos devient une démarche

L’inspiration de ce robot vient d’un objet inattendu : les grands personnages gonflables qui s’agitent devant certaines stations-service ou concessions automobiles. Leur mouvement semble désordonné mais révèlent pourtant un principe intéressant : une structure souple alimentée par un flux constant peut générer des oscillations riches et imprévisibles.

Le robot conçu par les chercheurs possède quatre jambes tubulaires souples. Au départ, chacune bouge de manière apparemment chaotique, mais l’interaction entre les membres, le sol et la circulation de l’air finit par créer une synchronisation. Le résultat est une démarche rythmée, sans centre de commande ni calcul embarqué.

Marcher sur terre, nager dans l’eau

Cette coordination rappelle certains phénomènes naturels, comme des lucioles qui clignotent ensemble ou des cellules cardiaques qui se synchronisent. Elle illustre aussi une forme d’intelligence décentralisée puisque le comportement n’est pas « imposé » par un cerveau électronique, il émerge de la mécanique du corps et de son environnement.

Le prototype peut se réorienter lorsqu’il rencontre un obstacle et modifier sa locomotion lorsqu’il passe du sol à l’eau. Sur terre, il avance par bonds coordonnés ; dans l’eau, il adopte une nage plus fluide.

Une autre vision de la robotique

Cette recherche ne vise pas à remplacer les robots pilotés par IA, mais ouvre plutôt une voie complémentaire. En confiant une partie du contrôle au corps du robot lui-même, les robots mous pourraient devenir à terme plus robustes et mieux adaptés aux environnements les plus imprévisibles (notamment dans le secteur spatial).