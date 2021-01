[CES 2021] Le robot de Pollen Robotics peut désormais être piloté en VR

Le robot Reachy de la startup française Pollen Robotics avait été dévoilé lors du CES « pré-pandémie » de 2020. Constitué d’un buste, d’une tête-caméra et de deux bras robotisés, l’androïde de Pollen Robotics est déjà capable d’effectuer quelques tâches simples, comme d’ouvrir la porte d’un four micro-onde par exemple. Cette année, Reachy peut même être piloté à distance et de façon extrêmement précise… grâce à la VR ! Le téléopérateur du robot est ainsi muni d’un casque et de deux contrôleurs VR : les gestes du téléopérateur sont alors reproduits à l’identique par Reachy, en temps réel. Bien entendu, le téléopérateur voit directement via le casque VR ce qui est perçu par les caméras HD du robot.

On notera que le système d’exploitation de ce robot est ROS 2, un OS open source particulièrement populaire dans le secteur de la robotique. Reachy reste pour l’instant un robot destiné à la recherche pure en robotique. Les labos, écoles et les universités peuvent se procurer un exemplaire à condition de débourser la modique somme de 15000 euros environ.