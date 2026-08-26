TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo GTA 6 : Rockstar prend enfin la parole après les fuites de gameplay
Jeux vidéo

GTA 6 : Rockstar prend enfin la parole après les fuites de gameplay

2 min.
26 Août. 2026 • 14:10
0

Après les nombreux leaks du gameplay de Grand Theft Auto VI (GTA 6), Rockstar Games sort de son silence. Le studio prend la parole pour adresser un message aux joueurs, confirmant au passage que les fuites sont réelles.

GTA 6 Lucia Jason

Le message de Rockstar Games après les leaks

Voici le message de Rockstar Games après les fuites de GTA 6 :

Chers tous,

Nous savons que vous êtes nombreux à attendre de nos nouvelles concernant les événements de la semaine dernière. Dire que la fuite de ces vidéos de gameplay de Grand Theft Auto VI a été déchirante pour notre équipe serait un euphémisme et ce n’est évidemment pas ainsi que nous avions prévu de vous présenter le jeu après tout ce temps. Nous sommes vraiment désolés que tout cela ait pris autant de temps, qu’il s’agisse de finaliser le jeu (nous y sommes presque !), de partager davantage de détails et des séquences de gameplay officielles ou encore de fournir à la communauté toutes les informations que vous souhaitez connaître.

Nous avons hâte que tout le monde puisse découvrir demain l’aperçu étendu. Sa préparation a pris plus de temps que prévu, mais comme pour tout ce que nous entreprenons, nous savons que nous devons dépasser vos attentes et nous sommes déterminés à vous offrir un résultat à la hauteur de vos espérances et de ce que vous méritez. Même s’il est regrettable que l’expérience de jeu prévue puisse désormais être affectée par certains spoilers, nous espérons que chacun prendra le temps d’attendre encore un peu pour découvrir le jeu par lui-même le 19 novembre.

Nous tenons à remercier tous les membres de la communauté qui nous ont envoyé des messages de soutien cette semaine : vos paroles ont compté plus que vous ne pouvez l’imaginer pour notre équipe. En fin de compte, nous créons ce jeu pour vous, et sans vous, nous n’aurions pas le privilège de créer des jeux.

Nous avons hâte de vous en dire plus très bientôt.

Cordialement,

Rockstar Games

De nombreuses vidéos de GTA 6 ont déjà fuité

Plus de 10 vidéos de gameplay ont fuité au total (et ce n’est pas fini). Pas plus tard qu’aujourd’hui, une nouvelle vidéo a leaké. Celle-ci a d’ailleurs une particularité : c’est la première qui montre le personnage de Lucia. Certes, c’est une cinématique pour l’instant et non du gameplay, mais cela reste la première fois. Depuis le départ, le hacker Cyberleek a montré des vidéos de gameplay et des cinématiques montrant l’autre personnage, à savoir Jason.

Sans surprise, Rockstar Games et sa maison-mère Take-Two travaillent en coulisses pour découvrir l’identité du hacker Cyberleek afin de le faire arrêter. Des assignations ont été déposées pour obtenir des données chez YouTube, X/Twitter, Discord et Microsoft.

Concernant l’aperçu étendu de GTA 6, il sortira le 27 août, à savoir demain, sur Netflix à 21 heures. Il faudra attendre le 28 août à 3 heures du matin pour l’avoir gratuitement sur YouTube.

GTA 6 sortira le 19 novembre prochain sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Le jeu est disponible en précommande.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

GTA 6 Jason Duval et Lucia Caminos Jeux vidéo

GTA 6 : Rockstar Games a licencié des employés après des fuites

GTA 6 Lucia Caminos et Jason Duval Jeux vidéo

GTA 6 à 100 € ? Le PDG de Take-Two (Rockstar) vient rassurer

GTA 6 Lucia Caminos et Jason Duval Jeux vidéo

Du contenu de GTA 6 fuite en vidéo via un employé de Rockstar

GTA 6 Personnages Jeux vidéo

GTA 6 : le hacker demande aux joueurs de manifester devant Rockstar

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

luffu-link

Luffu Link : les créateurs de Fitbit lancent un bracelet connecté pour veiller sur toute la famille

26 Août. 2026 • 13:10
0 Matériel

James Park et Eric Friedman, les cofondateurs de Fitbit, reviennent sur le marché de la santé connectée avec Luffu Link. Ce bracelet...

the witcher 3 remastered

The Witcher 3 Remastered sortira le 29 septembre avec une mise à niveau gratuite

26 Août. 2026 • 11:45
0 Jeux vidéo

Plus de onze ans après sa sortie initiale, The Witcher 3: Wild Hunt s’offre une nouvelle jeunesse. CD Projekt Red a profité de la...

Starbase

SpaceX prépare une gigantesque Starbase à 100 milliards de dollars en Louisiane

26 Août. 2026 • 10:20
0 Business

SpaceX veut changer d’échelle avec Starship. L’entreprise d’Elon Musk a dévoilé un projet de nouveau complexe...

WhatsApp renforce la sécurité avec trois nouveautés

26 Août. 2026 • 9:00
iPhoneAddict.fr

WhatsApp prend la parole concernant la protection des comptes et annonce trois fonctions pour davantage de sécurité. Certaines...

WhatsApp Icone Logo
Rendu Galaxy S27 Ultra

Samsung Galaxy S27 Ultra : le nouveau design se dévoile en rendus

25 Août. 2026 • 20:43
0 Mobiles / Tablettes

Le futur Galaxy S27 Ultra va changer de design et adopterait un bloc photo dont la disposition rappelle fortement celle de l’iPhone 16, selon les...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple Car Key chez Xiaomi : un nouveau leak « confirme » la prise en charge par les véhicules du géant chinois

Apple Car Key chez Xiaomi : un nouveau leak « confirme » la prise en charge par les véhicules du géant chinois

26 Aug. 2026 • 14:15

image de l'article Ted Lasso : le tournage de la saison 5 pourrait démarrer dès le mois de janvier 2027

Ted Lasso : le tournage de la saison 5 pourrait démarrer dès le mois de janvier 2027

26 Aug. 2026 • 12:45

image de l'article Parallels Desktop 27 accélère Windows sur Mac avec OpenGL 4.3 et de meilleures performances IA

Parallels Desktop 27 accélère Windows sur Mac avec OpenGL 4.3 et de meilleures performances IA

26 Aug. 2026 • 11:15

image de l'article Apple dévoile une pub en stop motion (et ses coulisses) pour le nouveau Mac Mini

Apple dévoile une pub en stop motion (et ses coulisses) pour le nouveau Mac Mini

26 Aug. 2026 • 9:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site