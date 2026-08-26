GTA 6 : Rockstar prend enfin la parole après les fuites de gameplay

Après les nombreux leaks du gameplay de Grand Theft Auto VI (GTA 6), Rockstar Games sort de son silence. Le studio prend la parole pour adresser un message aux joueurs, confirmant au passage que les fuites sont réelles.

Le message de Rockstar Games après les leaks

Voici le message de Rockstar Games après les fuites de GTA 6 :

Chers tous, Nous savons que vous êtes nombreux à attendre de nos nouvelles concernant les événements de la semaine dernière. Dire que la fuite de ces vidéos de gameplay de Grand Theft Auto VI a été déchirante pour notre équipe serait un euphémisme et ce n’est évidemment pas ainsi que nous avions prévu de vous présenter le jeu après tout ce temps. Nous sommes vraiment désolés que tout cela ait pris autant de temps, qu’il s’agisse de finaliser le jeu (nous y sommes presque !), de partager davantage de détails et des séquences de gameplay officielles ou encore de fournir à la communauté toutes les informations que vous souhaitez connaître. Nous avons hâte que tout le monde puisse découvrir demain l’aperçu étendu. Sa préparation a pris plus de temps que prévu, mais comme pour tout ce que nous entreprenons, nous savons que nous devons dépasser vos attentes et nous sommes déterminés à vous offrir un résultat à la hauteur de vos espérances et de ce que vous méritez. Même s’il est regrettable que l’expérience de jeu prévue puisse désormais être affectée par certains spoilers, nous espérons que chacun prendra le temps d’attendre encore un peu pour découvrir le jeu par lui-même le 19 novembre. Nous tenons à remercier tous les membres de la communauté qui nous ont envoyé des messages de soutien cette semaine : vos paroles ont compté plus que vous ne pouvez l’imaginer pour notre équipe. En fin de compte, nous créons ce jeu pour vous, et sans vous, nous n’aurions pas le privilège de créer des jeux. Nous avons hâte de vous en dire plus très bientôt. Cordialement, Rockstar Games

De nombreuses vidéos de GTA 6 ont déjà fuité

Plus de 10 vidéos de gameplay ont fuité au total (et ce n’est pas fini). Pas plus tard qu’aujourd’hui, une nouvelle vidéo a leaké. Celle-ci a d’ailleurs une particularité : c’est la première qui montre le personnage de Lucia. Certes, c’est une cinématique pour l’instant et non du gameplay, mais cela reste la première fois. Depuis le départ, le hacker Cyberleek a montré des vidéos de gameplay et des cinématiques montrant l’autre personnage, à savoir Jason.

Sans surprise, Rockstar Games et sa maison-mère Take-Two travaillent en coulisses pour découvrir l’identité du hacker Cyberleek afin de le faire arrêter. Des assignations ont été déposées pour obtenir des données chez YouTube, X/Twitter, Discord et Microsoft.

Concernant l’aperçu étendu de GTA 6, il sortira le 27 août, à savoir demain, sur Netflix à 21 heures. Il faudra attendre le 28 août à 3 heures du matin pour l’avoir gratuitement sur YouTube.

GTA 6 sortira le 19 novembre prochain sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Le jeu est disponible en précommande.