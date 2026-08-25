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Samsung Galaxy S27 Ultra : le nouveau design se dévoile en rendus

3 min.
25 Août. 2026 • 20:43
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Le futur Galaxy S27 Ultra va changer de design et adopterait un bloc photo dont la disposition rappelle fortement celle de l’iPhone 16, selon les rendus publiés par OnLeaks. Ce changement esthétique s’accompagnerait d’une hausse de prix significative, le smartphone pouvant atteindre 1 499 dollars aux États-Unis contre 1 299 dollars pour l’actuel Galaxy S26 Ultra, soit 200 dollars de plus.

Rendu Galaxy S27 Ultra

Un nouveau design pour le Galaxy S27 Ultra

Le module caméra mesurerait 12,53 mm d’épaisseur, une dimension qui accompagne le nouveau bloc inspiré du design d’Apple sur ses récents iPhone. Samsung sacrifierait toutefois un téléobjectif dans cette refonte, une régression notable sur un segment où la marque coréenne s’était historiquement démarquée de la concurrence par la polyvalence de son système photo.

Les dimensions globales du téléphone évolueraient également, avec un format de 163,76 x 78,25 x 7,97 mm qui rendrait l’appareil légèrement plus grand que le Galaxy S26 Ultra actuel. Plusieurs autres caractéristiques techniques distinguent ce futur modèle des générations précédentes :

  • perte du téléobjectif dédié
  • batterie de plus grande capacité
  • puce Snapdragon haut de gamme
  • absence de charge sans fil Qi2
  • S Pen conservé

Rendu Galaxy S27 Ultra 1

L’absence de compatibilité Qi2 surprend particulièrement, puisque ce standard de charge sans fil magnétique s’est largement répandu chez les concurrents depuis son lancement, ce qui laisse Samsung en retrait sur cet aspect précis malgré un design entièrement revu. Le S Pen reste en revanche disponible sur ce modèle Ultra, confirmant que Samsung ne renonce pas à ce stylet qui distingue historiquement sa gamme haut de gamme du reste du marché.

Une sortie attendue en janvier avec des prix élevés

Le lancement du Galaxy S27 Ultra devrait se faire en janvier en 2027. Le prix de départ de 1 499 dollars avancé par Phonefuturist reste une fuite à prendre avec des pincettes pour le moment, mais elle s’inscrirait dans la continuité d’une tendance générale à la hausse des prix déjà observée chez plusieurs fabricants de smartphones haut de gamme cette année.

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