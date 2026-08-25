Samsung Galaxy S27 Ultra : le nouveau design se dévoile en rendus

Le futur Galaxy S27 Ultra va changer de design et adopterait un bloc photo dont la disposition rappelle fortement celle de l’iPhone 16, selon les rendus publiés par OnLeaks. Ce changement esthétique s’accompagnerait d’une hausse de prix significative, le smartphone pouvant atteindre 1 499 dollars aux États-Unis contre 1 299 dollars pour l’actuel Galaxy S26 Ultra, soit 200 dollars de plus.
Le module caméra mesurerait 12,53 mm d’épaisseur, une dimension qui accompagne le nouveau bloc inspiré du design d’Apple sur ses récents iPhone. Samsung sacrifierait toutefois un téléobjectif dans cette refonte, une régression notable sur un segment où la marque coréenne s’était historiquement démarquée de la concurrence par la polyvalence de son système photo.
Les dimensions globales du téléphone évolueraient également, avec un format de 163,76 x 78,25 x 7,97 mm qui rendrait l’appareil légèrement plus grand que le Galaxy S26 Ultra actuel. Plusieurs autres caractéristiques techniques distinguent ce futur modèle des générations précédentes :
L’absence de compatibilité Qi2 surprend particulièrement, puisque ce standard de charge sans fil magnétique s’est largement répandu chez les concurrents depuis son lancement, ce qui laisse Samsung en retrait sur cet aspect précis malgré un design entièrement revu. Le S Pen reste en revanche disponible sur ce modèle Ultra, confirmant que Samsung ne renonce pas à ce stylet qui distingue historiquement sa gamme haut de gamme du reste du marché.
Le lancement du Galaxy S27 Ultra devrait se faire en janvier en 2027. Le prix de départ de 1 499 dollars avancé par Phonefuturist reste une fuite à prendre avec des pincettes pour le moment, mais elle s’inscrirait dans la continuité d’une tendance générale à la hausse des prix déjà observée chez plusieurs fabricants de smartphones haut de gamme cette année.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Le ministre de l’Éducation Édouard Geffray l’affirme sans détour lors de sa conférence de presse de rentrée...
Netflix envisage de s’ouvrir à d’autres services de streaming, un format qui peut rappeler ce que propose déjà Amazon...
Waymo accélère son expansion internationale et vise désormais l’Allemagne. La filiale d’Alphabet prévoit de lancer...
L’Autorité nationale de protection des données du Brésil (ANPD) ne mâche pas ses mots concernant TikTok : « les...
Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...
25 Aug. 2026 • 20:53
25 Aug. 2026 • 20:01
25 Aug. 2026 • 19:54
25 Aug. 2026 • 18:35