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Luffu Link : les créateurs de Fitbit lancent un bracelet connecté pour veiller sur toute la famille

3 min.
26 Août. 2026 • 13:10
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James Park et Eric Friedman, les cofondateurs de Fitbit, reviennent sur le marché de la santé connectée avec Luffu Link. Ce bracelet dépourvu d’écran ne se contente pas de mesurer l’activité physique : il combine suivi de santé, localisation GPS et connexion LTE afin d’aider les familles à veiller à distance sur leurs proches.

Un bracelet discret qui analyse les changements de comportement

Disponible en Halo Gold, Onyx Black et Sterling Blue, Link adopte une apparence proche d’un bijou. Ses capteurs enregistrent notamment le sommeil, l’activité, la fréquence cardiaque au repos, sa variabilité, la respiration et les calories dépensées. Cette philosophie sans écran rappelle celle du Fitbit Air, mais Luffu mise davantage sur le suivi familial.

Luffu Fitbit

L’application associée utilise l’intelligence artificielle pour identifier des modifications inhabituelles dans les habitudes du porteur et rapprocher différentes informations. Un bouton permet également d’enregistrer vocalement un symptôme, un médicament, un repas ou une humeur afin d’enrichir automatiquement le suivi.

GPS, LTE et messages d’urgence sans smartphone

Grâce au GPS intégré, les proches autorisés peuvent consulter la localisation du porteur ainsi que ses déplacements. Une double pression signale rapidement que tout va bien. En cas de problème, la connexion LTE permet d’envoyer un message vocal avec la position, le niveau de batterie et certaines données récentes, même sans téléphone à proximité. Une approche qui prolonge les réflexions déjà engagées autour des objets connectés destinés à rassurer les familles.

Luffu Link 1

Luffu Link est proposé en précommande à 249,99 dollars avant une sortie début 2027, puis passera à 299,99 dollars. L’accessoire nécessite toutefois le Family Plan, facturé 19,99 dollars par mois ou 199,99 dollars par an pour quatre personnes. Luffu prépare aussi un appareil domestique (ou plutôt domotique), signe que le bracelet constitue seulement la première pièce d’un écosystème toujours plus ambitieux.

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